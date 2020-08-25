Лекарства есть, врачей не хватает

С 17 августа в Атырауской области начали постепенно смягчать карантинные ограничения. Тем временем местные власти готовятся к возможной волне роста заболеваемости коронавирусом этой осенью.

Глава Атырауского областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров рассказал журналистам, насколько регион готов к вторичному всплеску пандемии. По его словам, атырауские больницы будут оснащены установками, способными подавать кислород одновременно всем нуждающимся пациентам. Кислородные станции появятся в двух областных больницах, кардиологическом центре Атырау, Кызылкогинском и Курмангазинском районах.

– Если при больницах будет действовать своя кислородная станция, думаю, нашим врачам будет легче работать, – выразил надежду Нурлыбек Кабдыкапаров.

Главный врач региона также ответил на один из волнующих жителей Атырау вопрос касательно обеспечения лекарственными препаратами. Население небезосновательно опасается возникновения дефицита медикаментов, как это произошло в июне-июле текущего года. Нурлыбек Кабдыкапаров заверил, что такая ситуация не повторится, управление здравоохранения заключило договор на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения с ТОО «СК-Фармация». В каждый четверг компания поставляет необходимые медикаменты. Также при помощи спонсоров собран фонд лекарственных средств, в настоящее время его запасов, по предварительным прогнозам, хватит на 1,5 — 2 месяца.

Однако, по мнению специалиста, в перспективе нам может грозить дефицит врачей, в том числе реаниматологов, пульмонологов и инфекционистов.

– В прошлый раз в пик эпидемии заразились сами врачи и медсестры, в итоге мы столкнулись с нехваткой медперсонала. В данный момент в регионе не хватает 52 врачей. Чтобы решить данную проблему, мы пригласили преподавателей Алматинского медицинского университета для обучения наших специалистов. Кроме того, в этом году в область прибыли 55 молодых специалистов, 27 из которых отправятся в районы. Также начнут работу выездные бригады, куда войдут реаниматологи, инфекционисты и другие специалисты, в которых нуждаются пациенты, – проинформировал Н. Кабдыкапаров.

Как было отмечено, в данный момент атыраускими медиками разрабатывается новый алгоритм действий борьбы с Covid-19, в этот раз обещают отработать его без ошибок.

– Мы не оправдываем себя, в самый пик пандемии с некоторыми задачами не справлялись на должном уровне. С дефицитом лекарств в аптеках во время вспышки пандемии столкнулись не только атыраусцы, такая проблема была во всем Казахстане и мире. Резко возросла потребность, а заводы просто не успевали производить. Количество звонков в скорую помощь в нашем городе увеличилось до 1800 за сутки. Это в четыре раза больше обычного. Были проблемы и с питанием врачей. Но все наладилось. В этот раз работаем над тем, чтобы не допустить промахов, – отметил спикер.

Ляззат САЛИМОВА

Фото иллюстративное, из архива «ПК»