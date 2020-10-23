Катастрофически опасное движение

Чаще всего аварии с трагическими последствиями на дорогах Атырауской области происходят по средам, четвергам и пятницам. Такую закономерность вывели полицейские региона, изучив статистику дорожно-транспортных происшествий за последнее время. В чем причина ДТП и правонарушений? В дорогах? В дисциплине самих водителей или в их подготовке? Попробуем разобраться.

Замечено, атыраусцы все больше покупают «железных коней», в настоящее время в регионе 164 тысячи единиц автотранспортных средств. По словам полицейских, количество ДТП снизилось, косвенно за это можно поблагодарить пандемию, ограничившую передвижение людских потоков, но проблема безопасности на дорогах никуда не ушла. С начала года в Атырауской области зарегистрировано 174 дорожно-транспортных происшествия (в прошлом году — 221), при которых 43 человека погибло, а 212 получили травмы. На территории города Атырау за девять месяцев текущего года произошло 87 дорожно-транспортных происшествий (в прошлом году — 136).

Не думай о секундах свысока

В октябре к трагической цифре погибших в авариях прибавилось еще 9. Недавнее ДТП на автотрассе Атырау-Актобе, унесшее в один момент девять жизней, потрясло до глубины души. Некоторых погибших из покореженных автомашин «Renault Duster» и «Geely Emgrand», столкнувшихся лоб в лоб, спасателям пришлось доставать при помощи гидравлического прибора «Holmatro». По словам начальника местной полицейской службы департамента полиции Алибека Каирова, автотрасса, на которой произошло ДТП, находится на реконструкции, и для проезда предусмотрена объездная дорога, а водители разбившихся машин двигались по асфальту.

— Из 174 аварий большая часть произошла за городом Атырау и на дорогах местного значения, — поясняет Алибек Умбетович. — Часто это случается из-за игнорирования правил дорожного движения, низкой культуры поведения водителей. Возраст нарушителей — от 20 до 40 лет.

В черте города Атырау машины бьются на перекрестках Сатпаева- Ерниязова, С. Бейбарыса-Курмангазы, Тайманова-Жарбосынова, Азаттык-Абая, Азаттык-Алипова, Абдрахманова-Грибоедова, Ерниязова-Кулманова и других.

Между тем, о культуре атырауских водителей лучше, как говорится, не заикаться. Хромает. Только за три дня в рамках республиканской акции «Безопасная дорога» по области было выявлено 1839 нарушений ПДД, в том числе за превышение скорости движения — 366, непристегнутый ремень безопасности -288, непройденный техосмотр — 100, использование за рулем сотового телефона – 174.

Кстати, полицейские обратили внимание, что если раньше больше всего ДТП происходили по выходным дням, то в нынешнем году чаще всего столкновения на дорогах происходили по средам, четвергам и пятницам. С чем это связано? Возможно, на эту статистику повлияло ограничение движения во время карантина, когда по выходным дням действовал запрет на пользование автотранспортом.

Градус беспечности

Пьянство за рулем. Бессовестные водители «заливают глаза» и носятся, как угорелые, сбивают пешеходов, налетают на ограждения. По словам Алибека Каирова, практически каждые сутки инспекторы выявляют по 5-6 пьяных автомобилистов. Например, ночью 9 октября в Атырау дорожные полицейские задержали сразу трех водителей, управлявших автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. На улице Балгимбаева полицейские остановили автомашину «Toyota Camry», за рулем которой находился пьяный 36-летний водитель. В то же время на трассе в микрорайоне Жулдыз патруль задержал 35-летнего водителя «ВАЗ-21150», который тоже управлял машиной в нетрезвом состоянии. Состояние водителей было определено результатами экспертизы. Той же ночью на улице Досмухамедова полицейскими был остановлен автомобиль «Volkswagen». 26-летний парень за рулем мало того, что был пьян, но при этом даже не имел водительского удостоверения. В отношении водителей автотранспортных средств, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, были составлены административные протоколы в соответствии со статьей 608 КоАП. По решению суда, один нарушитель задержан на 15 суток, а двое нарушителей были задержаны на 20 суток. Двух водителей лишили права управления транспортными средствами на семь лет.

Понятно, что пьяного за рулем не в состоянии выявить ни одна камера видеонаблюдения. Зато электронные глаза полиции помогают зафиксировать тысячи других, не менее грубых нарушений. 10 сентября запущена система «Сергек», 1224 камеры аппаратно-программного комплекса, автоматически фиксирующие нарушения правил дорожного движения, установлены на 153 линейных участках автомобильных дорог на территории города и 51 регулируемом перекрестке. Сообщения о нарушениях правил дорожного движения, выявленные через сергекские камеры видеонаблюдения, владельцам транспортных средств доставляются почтовой связью и СМС-сообщениями. Так вот, за столь короткое время выявлено 6006 (!) нарушений правил дорожного движения, и наложено штрафов на сумму более 42 млн. тенге. Пока взыскано 8 млн. 590 тыс. тенге.

Западня встречной полосы

Может, на уровень аварийности влияет качество дорог? Общая протяженность дорог, пролегающих по территории Атырауской области, составляет 6161 км, из которых 1120 км – республиканского значения, 878 км – областного и 1177 км – районного значения. На недавнем совещании в областном акимате начальник департамента полиции Камза Умбеткалиев привел удручающие данные состояния дорог. Были обследованы дороги республиканского значения, и оказалось, что 605 км (или 54%) находятся в неудовлетворительном состоянии. И только состояние 314 км (или 28%) дорог оценивается как удовлетворительное. На введенной в 2006 году в эксплуатацию трассе сообщением Атырау — Уральск, начиная с 2014 года проводится текущий ремонт на различных участках. К качеству серьезные претензии. Да к тому же на автодороге нет эстакады осмотра транспорта и места для отдыха, кемпингов. Водителям, отдыхающим в ночное время, приходится бросать свой транспорт на обочине. Впотьмах в него может врезаться проезжающий автомобиль.

С начала 2020 года на автодорогах республиканского значения произошло 21 ДТП, в которых 19 человек погибли и 29 получили травмы различной степени тяжести. А главный полицейский заявляет, что одной из первостепенных причин дорожно-транспортных происшествий является малая ширина дорожного полотна. Каждая третья авария со смертельным исходом происходит из-за выезда на полосу встречного движения. Между тем, дороги республиканского значения относятся к III-IV категориям, то есть с шириной в 6-7 метров. Для безопасности дорожного движения надо перевести эти дороги в первую категорию, расширив до 15 метров автодороги Атырау — Уральск, Атырау — Аккистау, Атырау — Доссор, Доссор — Кульсары — Бейнеу. Оборудовать при этом 4-полосное движение с разделительной бетонной полосой посередине.

От старта до финиша

Может, причина аварийности кроется в качестве подготовки молодых водителей? В настоящее время она проверяется при теоретическом и практическом тестировании в СпецЦОНе. Объект находится вдоль трассы Атырау – Астрахань, направляемся туда.

В здании автоЦОНа малолюдно никогда не бывает. Спектр оказываемых услуг широк — зарегистрировать автомобиль, получить водительские права и государственные номерные знаки. Там же сдать экзамены на получение прав — пройти теоретические и практические тесты. Стоит отметить, что раньше действовала норма, согласно которой все желающие получить водительские права должны были закончить автошколу. В Правилах приёма экзаменов указывалось, что основанием для допуска к экзаменам является свидетельство об окончании автошколы. Теперь для получения водительских прав автолюбителю достаточна самоподготовка. Однако большинство не самоучки, приходят со свидетельством автошколы.

На втором этаже в огромном кабинете со стеклянными стенами и дверью за компьютерами сидят сосредоточенные парни и девушки. Видеокамеры на всех компьютерах, на стенах. Сначала надо сдать теоретический экзамен в виде компьютерного тестирования в онлайн-режиме. Человеческий фактор на экзамене отсутствует. Кандидату дают 40 минут, чтобы ответить на 40 вопросов. При правильных ответах можно порадоваться — первый экзамен пройден. Везет не всем. На 9-й ошибке компьютер автоматически отключается. Кандидат не сдал экзамен, поэтому не допускается к практическому вождению транспортного средства на автодроме. Ежедневно свои теоретические знания демонстрируют в среднем 60-70 человек, из них на следующий этап проходят только 10-15 человек.

— В понедельник, 12 октября, теорию сдавали 62 человека, но прошли только 9, во вторник из 64 кандидатов — 11, в среду ответили правильно 14 из 63 человек, — говорит директор Атырауского филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Муса Хайруллиев.

По словам руководителя отдела спецЦОНа Едиге Доскалиева, за девять месяцев 2020 года подали заявки на сдачу практического экзамена 2905 человек. Из них не сдали 1943 кандидата, прошли — 962.

— На автодроме за двадцать минут следует выполнить несколько упражнений от старта и до финиша — пешеходный переход, эстакада, перекресток, змейка, — поясняет руководитель управления координации фронт-офиса Бакыт Бейбитулы. — За каждую ошибку набегают баллы, если 100 штрафных баллов — все, предел, экзамен не пройден. Результаты экзамена сохраняются в автоматическом режиме.

— Интересно, на чем чаще «сыплются»?

— Основные ошибки, которые допускают кандидаты – не могут припарковаться задним ходом, заезжают на бордюр и сплошную линию, не соблюдают дистанцию, — поясняют в спецЦОНе.

Практический экзамен курсанты сдают на автодроме площадью около одного гектара. Здесь можно встретить легковушки «Ниссан Тиана» и «Хюндай Акцент» с автоматической коробкой передач, «ЗАЗ Шанс» с механической коробкой передач, грузовик «КамАЗ» и другие. Выставляет оценки бортовой компьютер, начинённый сложной программой и установленный непосредственно в автомобиле.

Например, на выполнение змейки отводится лишь 2 минуты, и если курсант не справляется с вождением, набегает 20 штрафных баллов. Никто ничем не может помочь, разве что в спеццентре посоветуют сдать экзамен со следующей попытки.

Своей очереди на практический экзамен дожидалась молодая горожанка Гульфара К. Она сдала на права теоретический экзамен со второй попытки. На втором экзамене уже не волновалась, набрала 39 баллов.

— Я буду возить своих родителей, они у меня пенсионеры, — поделилась Гульфара.

К сожалению, практику она провалила. Уже выполнив большую часть упражнений, наехала на бордюр. Девушка уходила с автодрома расстроенная.

Следующий кандидат, которому не удалось справиться с практическим тестированием, такому повороту событий нисколько не огорчился.

— Выехал на сплошную линию. Да я и теорию сдал с тринадцатого раза, путался в картинках, а ведь в автошколе учился хорошо. Другие даже с двадцатого, тридцатого раза проходят. Через несколько дней еще раз попытаюсь, очередь только нужно ждать. Если снова неудача, то поеду в другой город, хочу купить права, — ничуть не смущаясь, заявил молодой парень.

Вместо послесловия. Такая вот сложилась картинка. Все-таки, все сводится непосредственно к дисциплине человека за рулем? Как вы считаете?

Светлана НОВАК