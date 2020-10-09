ДНК разрушения, или Учтите, он — наркоман

Сколько на самом деле наркоманов в нашей стране, точно не знает никто. Можно ли установить эффективный государственный и социальный контроль над развитием наркоситуации, соответственно принимать конкретные меры для решения сложной проблемы, не имея достоверных сведений о потреблении наркотических веществ? Как понять, что рядом с тобой наркоман? И почему не все хотят избавиться от смертельной зависимости?

«Марихуану все курят»

Голос Венеры Сарсеновны в трубке редакционного телефона дрожал, то и дело переходя на плач. Женщина буквально умоляла помочь ее сыну. Он пропадает, а как спасать – она не знает. Подсел на наркотики, курит марихуану. Да еще связался с подозрительными типами, работать не хочет, шляется где попало и бессовестно тянет деньги у матери-пенсионерки, сдающей вторую квартиру в аренду. Причем суммы требует немаленькие. Однажды заявил, что надо погасить долг, который у него образовался в микрокредитной организации, да еще с набежавшими из-за просрочки платежа огромными процентами. На что брал деньжата? Великовозрастный (парню под тридцать) сынок предпочел об этом умолчать. А под его требовательным взглядом расстроенной матери ничего не оставалось, как снова отвалить непутевому сыну крупную сумму. Теперь застукала его с наркотиками. «Сейчас все марихуану курят, они легкие, ничего не будет», – оправдывался он. «А ты не кури. Зачем тебе эта зараза?» Но разве слезы матери могут подействовать на безвольного балбеса?

– Мой мальчик не понимает, что катится в пропасть. Страшно. Как мне поступить, чтобы его спасти, – продолжала плакать Венера Сарсеновна.

Так что делать? Куда обращаться?

Тяжелые последствия

Начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области Марат Таганиязов советует в данной ситуации обратиться в полицию. Да, иначе дальше сын женщины может перейти на более тяжелые наркотики, а последствия будут более чем предсказуемые. Не будет ничего хорошего, вплоть до смерти от передозировки. Также можно позвонить по телефонам доверия полиции: 98-20-13, 98-20-70, но и по ним пригласят в полицию. Были случаи, когда родители приводили своего ребенка за руку в кабинет начальника УПН, одного разговора хватало, чтобы он забыл о наркотиках раз и навсегда. В нынешнем году было четыре факта, когда родители, приведя своих сыновей на «разговор», помогли выявить точки сбыта наркотиков.

– Именно в семье могут заметить неладное и сделать первые шаги по спасению родного человека, – дает советы Марат Таганиязов родителям, которые заподозрили, что их ребенок потребляет запрещенные вещества. – Надо быть внимательными к своим детям. Должно насторожить, если он стал постоянно просить деньги. Нужно проверять вещи в доме – нет ли чужих, вдруг что-то ворованное принесет или, наоборот, из дома унесет. Необходимо знать его друзей, поговорить с их родителями. Отслеживать, как читает намаз, с кем общается по религиозной теме. Стоит обратить внимание на его чрезмерную физическую активность, например, при употреблении трамадола он может не спать по 2-3 суток. От любых наркотиков зависимость одинаковая, затягивает так, что самостоятельно не выбраться.

Надо отметить, что наркологи не делят наркотики на «легкие» и «тяжелые». Кстати, некоторые люди выступают за легализацию первых. Дескать, нет ничего зазорного в том, чтобы покурить марихуану, мол, они «легкие». И глубоко ошибаются.

Помню, как в 2007 году находясь в Амстердаме, зашла в кафе, и в нос ударил специфический запах. Это тамошние посетители – молодые мужчины и женщины – вовсю дымили марихуаной. Пришлось ретироваться, а вслед за мной поспешил мужчина и предложил «коку», то есть кокаин. Было от чего опешить. Да, в свое время в Нидерландах легализовали «легкие» наркотики. По такому пути пошел и ряд других государств. Считалось, что так снизится наркооборот, и решится проблема наркомании, но в итоге уровень наркомании не только не снизился, а стал больше, возросло количество людей с психическими и онкологическими заболеваниями, которые вызывает регулярное употребление марихуаны – канцерогена, повреждающего ДНК.

Синтетическая закладка

Пандемия, если можно так выразиться, позитивно сказалась на борьбе с наркооборотом. При ограничительных карантинных условиях, когда все дороги были закрыты, провезти наркотические средства стало сложно. Но это спровоцировало то, что коноплю начали выращивать «дома». С начала 2020 года в Атырауской области сотрудники полиции изъяли 16 286 гр. наркотической продукции, из этого количества большая часть – марихуана.

Надо сказать, что за последние восемь лет в регионе не зафиксированы «тяжелые» наркотики вроде героина, сегодня на смену наркотикам растительного происхождения приходят синтетические.

– С начала года зарегистрировано 96 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 45 наркопроступков об употреблении и хранении наркотических средств. Вызывает тревогу распространение синтетических наркотиков, – поясняет Марат Таганиязов. – Наркодельцы придумывают различные способы сбыта. Делают закладки, сообщают покупателю место, оплату принимают в электронном виде. Выявлено девять таких фактов. Бороться с этим видом распространения запрещенных веществ сложно, но боремся. Одну «шпульку» с синтетическим наркотиком продают по цене от 16 до 28 тысяч тенге.

Страх наркомана

На сегодняшний день на учете в полиции 483 наркомана. Такие люди обязаны регулярно проверяться в наркологии, но придерживаться этого правила спешат не все. Да и 483, как признают специалисты, неточная цифра, наркоманов в Атырауской области гораздо больше. Начинающий он или со стажем – добровольно никогда не придет на лечение. Боятся? Есть причины.

По словам врача-нарколога Атырауского центра психического здоровья Светланы Добрыниной, без малого сорок лет работающей в этой сфере, наркоманы не страх испытывают, а не хотят состоять на учете, вот в чем их проблема.

– Приходят только те наркоманы, которые состоят на учете, или те, кто находится в безвыходном положении, у которых нет денег на лечение у частных медорганизаций, – ставит в известность С. Добрынина. – По учетным данным, в области почти 500 наркоманов. Однако потребляющих наркотики гораздо больше, а вот лечиться не идут, предпочитая частные платные консультации, при синдроме абстиненции (ломке – Авт.) медперсонал вызывают на дом. «Прокапаются» и больше ничего не делают.

Если придут в наркологию, то сразу попадут в базу данных наркозависимых лиц, что чревато. Тогда им не устроиться на работу, не получить водительские права, не ездить за рулем автомобиля. У них при употреблении наркотиков могут быть перерывы, месяца на 2-3. И тест покажет отрицательный результат. Но потом снова берутся за старое, садятся на наркотики, тогда и тест положительный. Значит учет автоматически продлевается. В наркологии сдавать тест требуется ежемесячно. Многие об этом осведомлены. Насильно заставить врачи лечиться не могут, все лишь добровольно. Другое дело, что на определение в крови синтетических наркотиков нет специальных тестов.

В свою очередь руководитель управления по вопросам молодежной политики Роллан Куспан считает важным в профилактике наркомании трудоустройство и досуг молодых людей. Тогда у них не будет ни времени, ни сил на всякие глупости, на наркотики.

Тревожное первенство

Между тем действенной программы обуздания наркомании попросту нет. Еще в конце прошлого года депутаты Мажилиса поднимали вопрос создания новой программы борьбы с наркобизнесом. В депутатском запросе было отмечено, что ООН, резюмируя Всемирный доклад о наркотиках за 2018 год, обратила внимание на почти неизменившиеся ключевые показатели наркопотребления в мире за последние годы. Помимо давно существующих наркотиков, таких как героин и кокаин, расширяется потребление новых психоактивных веществ, а спектр их комбинаций, доступных потребителям, сейчас беспрецедентно широк. И Казахстан не исключение. По-прежнему через нашу территорию пролегает «северный» маршрут транспортировки героина и опиатов в страны Европы из Афганистана. Как следствие, наибольшее среднегодовое количество героина в период с 2013 по 2017 год, по данным Исполкома СНГ, изъято в нашей стране – 391 кг. В общей сложности за пять лет в Казахстане была изъята 141 тонна наркотических веществ, находившихся в незаконном обороте. А по смертности от наркотиков Казахстан занимает 33 место среди 93 стран мира (18,8 на 1 млн жителей), тогда как Узбекистан – 36, Беларусь – 42, Кыргызстан – 63, Украина – 65, Таджикистан – 82. Депутаты Мажилиса подчеркнули, что госорганы и различные организации, ссылаясь на данные Минздрава, все чаще декларируют о достигнутом снижении потребления наркотиков и уменьшении числа наркозависимых. На этом фоне озвучиваются различные идеи гуманизации ответственности, вплоть до декриминализации и даже легализации употребления наркотиков по примеру ряда зарубежных стран. Тем самым предпринимаются попытки сформировать в обществе упрощенный взгляд на эту проблему. Депутаты справедливо считают, что оснований для таких утверждений не существует. Напротив, на их взгляд, имеются, как минимум, три стратегические проблемы, создающие серьезные предпосылки для нарастания в среднесрочной перспективе угрозы наркотизации общества и особенно молодежи. Основным источником сведений об употреблении наркотиков среди населения в стране являются данные Министерства здравоохранения. Согласно им, численность наркоманов снизилась с 33,8 тысячи человек в 2014 году до 22,6 тысячи человек в 2019 году. Вместе с тем эти данные являются неполными, так как на учет в соответствии с Правилами Минздрава берутся лишь те лица, которые официально признаны больными наркоманией в результате добровольного обращения за лечением или в случае выявления у них фактов употребления психоактивных веществ. Кроме того, данные наркологического учета существенно скомпрометированы результатами прокурорских проверок, выявивших, что он ведется практически беспорядочно и подвержен различным манипуляциям, вследствие чего не раскрывает объективную картину. Республиканский центр СПИД, оценивая число лиц, употребляющих наркотики инъекционным способом, называет гораздо большие цифры. 110 940 в 2014 году и 120 500 человек, или 1% от населения в возрасте от 15 лет и старше в 2017 году. А ведь есть еще и те, кто не попал на учет или употребляет наркотики другим – неинъекционным способом. Любая статистика наркомании, как свидетельствует мировая практика, ввиду латентности явления, отражает лишь треть реальной картины. С учетом этого можно грубо оценивать количество наркозависимых в стране как минимум в 450 тысяч человек, то есть более 2% населения! Последнее исследование численности населения с признаками зависимости от наркотических веществ в национальном масштабе было проведено целых 18 лет назад – в 2001 году. Уже тогда, по оценкам специалистов, количество наркозависимых в республике составляло 1,7% населения страны. Хотя бы раз в течение жизни пробовали наркотики 10% респондентов. Исследование 2012 года выявило, что 15,8% учащихся в возрасте 16 лет употребляли в течение жизни какие-либо наркотические вещества.

Закрытая программа

Мажилисмены констатируют, что на данный момент в стране нет каких-либо исследований, отражающих актуальную ситуацию, связанную с употреблением наркотиков. Отсутствие достоверной информации о потреблении наркотических веществ не дает возможности установить эффективный государственный и социальный контроль над развитием наркоситуации в стране, добиться ее стабилизации и ограничения негативного влияния на состояние внутренней и внешней безопасности Казахстана, здоровья и благополучия народа.

Депутаты обратили внимание Правительства и на следующее обстоятельство. Реализация политики государства в области борьбы с наркоманией и наркобизнесом в прежние годы находила отражение в виде конкретных мероприятий в ряде государственных стратегий и программ. Последней из них была Отраслевая программа борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2012-2016 годы. В 2016 году, в связи с изменением системы государственного планирования, эта программа была закрыта, но новая так и не была разработана. Соответственно, ни о какой скоординированной системной борьбе с наркоманией не может быть и речи.

Особенно сильное влияние наркоиндустрия оказывает на молодежь. Интернет-площадки и онлайн-магазины, вполне доступные в Казахстане, реализуют не только наркотики, но и оборудование для их изготовления, прекурсоры, а также обучающее видео и интернет-курсы для желающих организовать собственное производство. На сайтах идет открытая вербовка желающих заработать на распространении рекламы и создании тайников с наркотиками для реализации. Поддаются на нее не только откровенно криминальные элементы. МВД выявлено 5000 сайтов, через которые распространяются наркотики, 140 из них – казахстанские. И ни один человек не привлечен к ответственности за это. Значит правоохранительные органы еще не готовы к противодействию наркобизнесу в новых условиях, считают депутаты.

Депутаты сделали акцент на том, что требует тщательного анализа и совершенствования организация оказания медицинской помощи лицам, употребляющим наркотические вещества. В 2017 году показатель ремиссии от 1 до 2 лет среди пациентов, состоящих на наркологическом учёте в связи с потреблением наркотиков, составил всего 14,0%, свыше 2 лет – 12,7%. Говоря об эффективности лечения, мажилисмены отметили, что отечественная наркологическая служба до сих пор не имеет соответствующих клинических протоколов лечения лиц, употребляющих синтетические наркотики. При том, что их воздействие на организм человека кардинально отличается от действия традиционных наркотиков, и последствия их приема непредсказуемы.

Как видим, проблемы злоупотребления наркотиками и незаконного оборота наркотических средств в стране требуют тщательного изучения и последующей выработки системных мер по ее преодолению и разрешению. Крайне необходимо разработать и запустить комплексную программу по профилактике наркомании и противодействию наркобизнесу с учетом новых вызовов и угроз, подкрепив ее достаточным финансированием.

Вместо послесловия. Прислушалась ли Венера Сарсеновна к совету полицейского? Как выяснилось, нет. Сложно понять…

По данным ООН, около 60 из 483 зарегистрированных в мире новых психоактивных веществ появились из Казахстана и сопредельных государств региона. Согласно исследованиям российских специалистов и материалам СМИ, российская торговая площадка «Hydra» («Гидра») стала мировым лидером по продаже наркотиков в так называемом даркнете. Ее годовой оборот составляет около 65 миллиардов рублей, а активная аудитория оценивается в 750 тысяч человек. Hydra работает в 1013 городах России и в 101 городе за ее пределами, включая Казахстан. Несмотря на принимаемые меры, программисты «Гидры» обходят все блокировки, и ее интернет-магазины по-прежнему легко доступны для казахстанцев. Были задержаны три преступные группы и 13 наркоторговцев, которые через эту сеть распространяли наркотики в особо крупных размерах в Нур-Султане, Алматы и Актобе.

Светлана НОВАК