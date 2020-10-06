Бедность за порог?

В 2021 году казахстанцы получат возможность использовать часть своих пенсионных накоплений. Об этом 1 сентября в своем Послании заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. На следующий день Министерство труда и социальной защиты населения выступило с пояснениями о том, кто имеет шанс использовать деньги, находящиеся на пенсионных счетах. Буквально тут же в соцсетях и СМИ развернулись бурные дискуссии по поводу предлагаемых госорганом «порогов достаточности» и о том, на какие цели разрешат тратить деньги. Мнения казахстанцев разделились: часть обеспокоена тем, что не все смогут снять пенсионные накопления, другие же выступают ЗА реформу в пенсионной системе.

Итак, согласно предварительным расчетам Минтруда, снять пенсионные накопления смогут только те люди, которые имеют на счету больше 2 миллионов 500 тысяч тенге и проходят «порог достаточности». Таких по всему Казахстану всего 721 тысяча человек, и это примерно 4% населения.

Кто эти 721 тысяча человек? Это люди, которые занимают высокооплачиваемые должности, те, кто «пашут» на двух и более работах и добросовестно отчисляют деньги в ЕНПФ. Это настоящие трудоголики, которые после рабочего дня оставались на over time, и, вероятно, в их числе женщины, не позволявшие себе радости материнства, ведь это означает отпуск по уходу за ребенком на все три года и значительные потери денег на пенсионке, особенно если ребенок не один. Безусловно, они эти деньги заслужили. Но удивляет одно: эти люди и сами могут себе позволить приобрести жилье, сделать ремонт или получить дополнительное образование. Без пенсионных изъятий.

Вот что пишет по этому поводу в социальной сети Фейсбук атырауский адвокат Нурлан Жолболов.

«Проблемы с жильем, ремонтом и ипотекой только у тех, кто мало зарабатывает, следовательно, у них мало пенсионных накоплений, по крайней мере, меньше пороговой суммы. А если мало накоплений, то значит человек «в пролёте». Кому нужны ипотека, учеба? В основном, молодым. А как молодой человек может иметь большие пенсионные накопления?» — вопрошает адвокат, отмечая, что при существующем раскладе более 90% казахстанцев не смогут воспользоваться пенсионными отчислениями, чтобы поправить свои дела.

Солидарен с адвокатом в этом вопросе и директор Атырауской школы ораторского искусства Нурлан Азаматов, который не понаслышке знает о проблемах молодежи.

— Какие могут быть накопления у новоиспеченных специалистов, которые не имеют опыта, стажа, вынужденных в связи с этим соглашаться на маленькую зарплату? И говорить, что благодаря реформе в пенсионной системе мы дадим возможность молодым оплатить учебу или приобрести жилье, думаю, преждевременно, — убеждает Нурлан Азаматов. — Отсутствие жилья — одна из актуальных проблем молодежи. У нас нет ни одной программы, которая бы решала жилищный вопрос молодежи без первоначального взноса. Накопить в Атырау, где очень дорогая жизнь по сравнению с другими регионами страны, почти невозможно. Жилищную проблему не решат и пенсионные накопления, так как есть барьер в виде «порога достаточности».

Забирай с умом

Пенсионер, руководитель ОО «Атырауское областное общество охотников и рыболовов» Вячеслав Джумуров, когда-то возглавлявший Атырауский филиал Единого накопительного пенсионного фонда, считает, что преждевременное снятие денег с пенсионного счета, даже если у человека и достаточно накоплений, не совсем выгодно. Не притрагиваясь к накоплениям сейчас, можно будет рассчитывать на хорошую пенсию в старости. А для жизненно необходимых целей, к примеру, на лечение, новая реформа – самое то:

«Если деньги необходимы на приобретение жилья, погашение ипотеки или на учебу, то снимать часть накоплений тем, кому 43 года и меньше, считаю невыгодным. Ведь им по достижении пенсионного возраста не начисляется трудовая (солидарная) пенсия, она положена только лицам, которые работали до 1998 года с трудовым стажем не менее шести месяцев. А размер пенсии людей, работавших с 1998 года, будет зависеть как раз-таки от их накоплений. Но, если средства необходимы на лечение, то я — «за». Когда девять лет был директором ЕНПФ, к нам обращалось много людей, которым срочно были необходимы деньги на лечение. Но на тот момент, к сожалению, закон не разрешал выдавать их. И вот, данный вопрос наконец-то получил решение, осталось только разработать четкий механизм. Ведь самое главное в жизни — это здоровье человека, а если он умрет, кому будут нужны эти деньги?» — считает Вячеслав Джумуров.

А вот кандидат экономических наук Эльмира Адиетова призывает «откладывать деньги на старость». Пенсия — это гарантия прожить нормальную жизнь в пожилом возрасте, а деньги в пенсионном фонде в надежных руках, считает она. Люди могут контролировать свои накопления, фонд ежемесячно предоставляет отчет каждому своему вкладчику.

«Бесспорно, для благополучной жизни человеку необходимы жилье и, конечно же, образование, чтобы устроиться на работу. Но решать подобные проблемы за счет пенсионных накоплений считаю неэффективным. Тем более что люди, которые нуждаются в жилье, не проходят «порог достаточности». Думаю, пенсионные накопления – это уверенность в завтрашнем дне. Если даже разрешат всем подряд преждевременно снимать пенсионные деньги, то нужно подходить к этому осознанно, чтобы завтра, лет через 10-20, эти люди не пополнили ряды попрошаек», — считает декан факультета экономики и права Атырауского университета имени Х. Досмухамедова Эльмира Адиетова.

По словам пенсионерки Клары Мукашкереевой, отдавшей много лет госслужбе, реформа в пенсионной системе – своевременное решение. В тяжелых жизненных ситуациях люди могли бы потратить свои деньги на свои нужды.

«Когда еще работала на госслужбе, ко мне на прием приходила женщина, которая воспитывает ребенка-инвалида. Раньше она работала на хороших должностях, неплохо зарабатывала. Но так сложилась ее судьба, что теперь ради поездки для лечения ребенка она была готова продать свой единственный дом. Благодаря спонсорам мы решили ее проблему, помогли собрать нужную сумму на лечение. Таких, как эта женщина, к сожалению, немало. От болезней никто не застрахован. Никто не знает, с какой проблемой столкнется сегодняшний успешный человек в будущем», — говорит Клара Фазыловна.

Гендерное неравенство

По официальным данным, из 10 870 610 вкладчиков обязательных пенсионных взносов (ОПВ), имеющих пенсионные накопления на своих счетах, 5 615 939 – мужчины и 5 254 671 – женщины. Общих накоплений у них 11 942 813 млн тенге, из которых 7 040 032 млн тенге принадлежат мужчинам, а 4 902 781 млн тенге – женщинам. При этом средняя сумма накоплений у мужчин — 1 254 000 тенге, а у женщин – 933 тыс. тенге. А у перечислявших взносы с 1998 года средняя сумма накоплений составила: 5,8 млн тенге – мужчины, 4,4 млн тенге — женщины. Несмотря на то, что женщины уступают мужчинам, порог достаточности одинаков для представителей обоих полов. По словам секретаря Кызылкогинского районного маслихата Толкын Бейскали, условия для получения части накоплений женщинами необходимо упростить, так как в нашей стране в декретных отпусках в основном сидят мамы, с каждым ребенком до трех лет.

— Я уверена, что ни одна женщина из нашего района не проходит установленный Минтрудом порог. Сама 15 лет преподавала в школе, последние 15 лет работаю на госслужбе, являюсь секретарем районного маслихата. Стабильно получала зарплату, отчисления в пенсионный фонд производились регулярно. Тем не менее, я не могу претендовать ни на какие деньги. Хотя моя работа считается одной из высокооплачиваемых в районе. Получается, что учителя, общественники, почтовики сел нашего района даже близко не подходят к таблице с расчетами. Однозначно реформа пройдет мимо большинства женщин, — говорит Толкын Бейскали.

Помните сказку о том, как однажды Лиса пригласила в гости журавля, угощая его размазанной на тарелке кашей? Тот клевал, клевал, да всё без толку. Повезет ли нам?

Ляззат САЛИМОВА

Кто может досрочно снять пенсионные накопления?

Работающие граждане, имеющие пенсионные накопления, превышающие «порог достаточности», это порядка 529,7 тысячи человек.

Состоявшиеся пенсионеры, которые имеют накопления в ЕНПФ. Они смогут снять до 50 процентов оставшейся суммы, их около 178,4 тысячи человек. У этой категории граждан совокупная пенсия (включая пенсию по возрасту, базовую пенсию и выплаты из ЕНПФ) должна составлять не менее 40 процентов от ранее получаемой зарплаты.

Граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет и имеющие еще накопления в ЕНПФ, — порядка 13,3 тысячи человек.

БЛИЦ-ОПРОС

Кайырбек Тарихулы, 45 лет: «Есть люди, которые на счету имеют больше шести миллионов тенге и могут получить часть накоплений. Если закон разрешает, почему бы не воспользоваться своими деньгами, не потратить их на свои нужды?! Кто знает, что ждет нас лет через двадцать, тридцать? Кто будет управлять нашими деньгами? Мне положено снять 1 миллион 200 тысяч тенге. Помогу своему сыну оплатить первоначальный взнос ипотеки».

Жанар Ескалиева, медсестра: «У меня не хватает накоплений для досрочного их снятия. Если бы снизили «порог», я бы тоже воспользовалась шансом».

Юрий Иванович, пенсионер: «Я в месяц получаю 130 тысяч тенге. Это меня устраивает. И даже не интересовался, сколько накоплений у меня осталось. Ни в чем не нуждаемся, денег на жизнь хватает».

Казбек, нефтяник: «У меня на счету накопилось 12 миллионов тенге. Двадцать лет работаю в НГДУ «ЖайыкМунайГаз». Пока для меня нет необходимости снимать эти деньги. Пусть лежат на «черный день». Думаю, что подобная реформа в пенсионной системе должна произойти, чтобы повысить доверие народа к пенсионному фонду».