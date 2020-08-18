Вода вне политики

Департамент комитета по регулированию естественных монополий по Атырауской области подвел итоги проверки тарифной политики коммунальных предприятий. В частности, ТОО, снабжающее водой три района, вернет потребителям свыше миллиарда тенге.

«Арбуз» для потребителя

В Атырауской области снижены тарифы за подачу воды по магистральным трубопроводам ТОО «Магистральный водовод». Это предприятие обеспечивает водой ряд населенных пунктов Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов.

Пятого августа антимонопольный департамент вынес решение о введении временного компенсирующего тарифа для компании «Магистральный водовод» с октября 2020 года сроком на один год. Для населения он составил 38,14 тенге за кубометр (меньше на 2,4%), для сельхозтоваропроизводителей — 94,51 тенге за кубометр (меньше на 1,1%), промышленных предприятий — 350 тенге за кубометр (меньше на 1,1%) и нефтегазодобывающих компаний — 489,7 тенге (меньше на 1,1%).

Таким образом, потребителям ТОО «Магистральный водовод» в течение года будет возвращено 1 млрд. 84 млн тенге. Кроме того, за допущенное неисполнение статей по затратам тарифной сметы более чем на пять процентов ТОО «Магистральный водовод» привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в размере 1600 МРП, или на сумму 4,4 млн тенге. Предприятие, выбрав сокращенное производство по делу, в течение семи суток оплатило 2,2 млн тенге, т.е. 50 процентов от санкций.

В мае ТОО «Магистральный водовод» обратилось к антимонопольному департаменту с заявкой на повышение тарифов для ряда потребителей магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак» (кстати, рассмотрение заявки в режиме общественных слушаний состоится 28 августа на странице департамента по регулированию естественных монополий в Фейсбуке).

В частности, в городе Кульсары планируется увеличить тариф для населения, бюджетных и некоммерческих организаций с 39,08 до 256,72 тенге за кубометр (в 6,5 раза); для сельхозтоваропроизводителей – с 95,56 до 424,87 тенге (в 4,4 раза); для промышленных предприятий — с 353,89 до 533,81 тенге (в 1,5 раза), для нефтегазодобывающих предприятий — с 495,15 до 827,28 тенге (в 1,6 раза).

Село, вода и труба

За неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы с КГП «Атырау Облысы Су Арнасы» в доход государства взыскано более 6,6 млн тенге.

Это КГП оштрафовано на 13 334 400 тенге. Кроме того, предприятие привлечено к штрафу в размере 1600 МРП по статье 164 КоАП РК «Нарушение законодательства РК о естественных монополиях». Водопроводчики допустили неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5% при подаче воды в села Бирлик, Курмангазы и Шортанбай Курмангазинского района.

Два хозяйства – сюжет один

Крестьянское хозяйство «Кайседенов П.К.» допустило неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на пять процентов при оказании услуг по подаче воды селу Жумекен Курмангазинского района. Сумма необоснованного дохода КХ за 2019 год составила более 1,5 млн тенге. За допущенное нарушение оно было привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в размере 280 МРП, то есть 777 840 тенге. КХ выбрало сокращенное производство по делу об административном правонарушении и оплатило за семь суток штраф 388 920 тенге. Кроме того, с 1 августа департаментом вводится временный компенсирующий тариф для КХ «Кайседенов П.К.» в размере 88,23 тенге/куб. м без НДС, или со снижением на 15,97% от действующего тарифа.

Аналогичный случай произошел с ИП «Шалапи Б.Т.», который привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 280 МРП — 777 840 тенге. ИП «Шалапи Б.Т.» допустил неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на пять процентов при оказании услуг по подаче воды селу Есбол Махамбетского района. Сумма необоснованного дохода ИП «Шалапи Б.Т.» за 2019 год составила 879,61 тыс. тенге. С 1октября 2020 года вводится временный компенсирующий тариф для ИП «Шалапи Б.Т.» в размере 77,17 тенге/куб. м без НДС, или со снижением на 31,58 % от действующего тарифа.

Алма ТУРГАНОВА