Скотина без присмотра

Недавняя трагедия в Жылыойском районе, когда убили местного фермера, обнажила несколько проблем, которые переходили из года в год, но никак не решались.

Напомним, примерно месяц назад в селе Шокпартогай при загадочных обстоятельствах был убит фермер-животновод – 47-летний Н. Следственным управлением департамента полиции на данный момент ведется работа по раскрытию жестокого преступления. Предположительно оно связано со скотокрадством. Сказать что-либо конкретное по этому вопросу пока не представляется возможным, так как в интересах следствия дополнительная информация не разглашается.

Между тем, по данным Жылыойского районного отдела полиции, с начала 2020 года в районе зарегистрировано 11 фактов скотокрадства. В прошлом году за аналогичный период было девять таких случаев, то есть наблюдается рост преступности. К сожалению, эта тенденция наблюдается по всей стране. Именно поэтому, как считает начальник Жылыойского районного отдела полиции Ерболат Досмагулов, и были внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, по которому скотокрадство считается тяжким преступлением без возможности примирения.

– Скотокрадство становится промыслом, и в этом виде преступления часто участвует большое количество людей, – говорит Ерболат Досмагулов. – Учитывая, что домашний скот составляет основу благополучия сельского населения, скотокрадство в новом кодексе признали более тяжелым преступлением по сравнению с кражей другого имущества. И это правильно. Возможно, только так нам удастся снизить факты скотокрадства.

По словам правоохранителя, не все факты скотокрадства удается раскрыть.

По одиннадцати случаям до суда удалось довести только два. Еще три факта пришлось закрыть за отсутствием состава преступления. Часто не удается раскрыть преступление, так как хозяева слишком поздно обращаются в правоохранительные органы.

– Обращаются в полицию спустя несколько дней и даже месяц после пропажи скота. До этого стараются самостоятельно найти домашних животных, – говорит Ерболат Досмагулов. – При этом хозяева не могут точно сказать, где, на каком участке пропал скот. Это можно показать по факту гибели фермера. На поиски скота он отправился во второй половине дня самостоятельно.

Как выяснилось, жылыойские скотовладельцы не всегда присматривают за своим хозяйством. Скотина чаще всего предоставлена сама себе. Пастухов и чабанов у них нет, как это практикуется в хозяйствах других районов, когда они нанимают смотрителя вскладчину. Далеко не у всех есть метки, как принято это делать при постановке на учет в ветеринарной службе.

Аким Жылыойского района Халел Жамалов считает, что надо вести активную разъяснительную работу с населением, применять наработки других хозяйств, чтобы уберечь скот, и, главное, не доводить до того, чтобы противоречия между скотовладельцами перерастали в конфликты. Трагедия на ферме должна стать уроком для многих.

Марина КУАНЫШЕВА

Фото из открытых источников