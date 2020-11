Сеть афериста

Почему никому нельзя отправлять фотографии удостоверений личности и банковских карт? С начала года управлением полиции Атырау зарегистрировано 792 уголовных дела по фактам мошенничества. В 529 случаях преступления были совершены путем обмана пользователей информационных систем.

Нынешний мир трудно представить без новых технологий. Однако ими в своих преступных целях пользуются и мошенники. В последнее время растет количество случаев мошенничества в интернет-сети. Для обмана людей преступники используют социальные сети Instagram, Facebook, Telegram, ВКонтакте и olx.kz, market.kz, kolesa.kz, krisha.kz и мессенджер What’s App. Для этого создают фейковые интернет-магазины, страницы и сайты.

– К примеру, мошенник позвонил своей жертве и представился банковским служащим. Войдя в доверие, он сумел убедить пострадавшего в том, что кто-то неизвестный пытается забрать деньги с его счета, поэтому их необходимо перевести на резервный счет. А сам мошенническим способом присвоил деньги, переводя их на различные международные банковские карты, – говорит заместитель начальника следственного управления департамента полиции Атырауской области Данияр Баймагамбетов. – Кроме того, мошенники оформляют онлайн-кредиты через сайты различных микрокредитных организаций, используя при этом личные данные других граждан. А также открывают фейковые личные страницы в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, на сайтах olx.kz, krisha.kz, koleso.kz, где публикуют различные объявления о продаже квартир, автомобилей и запчастей, одежды, обуви, аренде квартир. Зная слабые места людей, они обещают помочь при трудоустройстве, получении кредитов и даже «вытащить» из черного списка в банке. Размещая рекламу, они загружают скачанные из интернета фотографии товаров, заманивают потребителей низкой ценой. Поймав на крючок доверчивых покупателей, просят их перечислить деньги на кошелек «Qiwi» или номер абонента. Существуют и другие виды мошенничества. Аферисты делают вид, что заинтересовались товаром, который предлагается в рекламе, обещают купить его и отправить деньги на банковскую карточку. А для этого просят жертву прислать номер карты, затем номера смс-кодов, поступивших на их телефонный номер – якобы все это делается для того, чтобы произвести оплату. А сами тем временем переводят деньги со счета своей жертвы на свои счета, взламывая систему интернет-банкинга.

Немалую сумму сумел выманить мошенник, зарегистрировавший страницу «yepessimon2020» в социальной сети «Instagram». Называя себя Саймоном Симоном, он познакомился с 37-летней К.М. Они стали общаться через мессенджер «WhatsApp». Аферист пообещал помочь перевезти без досмотра золотые изделия и валюту через китайскую границу, но для этого попросил отправить денежные средства на указанные им счета. Первый платеж в размере 2 800 долларов США был отправлен 28 мая на счет «Postal Saving Bank of China», первого июня на счет «Bank of China. Hangzhou» было отправлено уже 5 000 долларов США, третьего июня на счет в «Postal Saving Bank Of China. Beijing» был сделан перевод в размере 28 000 долларов США, 8 июня на счет «Postal Saving Bank Of China. Beijing» 18 000 долларов США. В общей сложности потерпевшая сторона потеряла 58 800 долларов США, а мошенник скрылся.

В связи с участившимися случаями мошенничества управление полиции Атырау напомнило следующие меры безопасности:

— никому не сообщайте номер вашей банковской карты и CVV-код, смс-коды из банка, которые приходят к вам на мобильный телефон; ­

— никому не отправляйте фотографии своих удостоверений личности и банковских карт, ИИН и номеров счетов в банках. Если на вашу карту поступили деньги, узнайте через банк, откуда именно. Не заходите на подозрительные сайты, в группы в мессенджере «What’s App», которые обещают «увеличить ваши деньги». Будьте осторожны при установке программы «AnyDesk» на мобильный телефон и особенно при работе с платформой «MetaTrader 4».

Светлана НОВАК