Пьяная «яжемать» выплатит 20 тыс. тенге штрафа

В Атырау подросток позвонил в полицию и сообщил о драке своей матери с собутыльником.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрено административное дело по части 1 статьи 127 КоАП Республики Казахстан о неисполнении родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию.

— Установлено, что на пульт оператора «102» поступил вызов от несовершеннолетнего Б., 2006 года рождения. Подросток сообщил, что его мать при распитии спиртных напитков с неизвестным мужчиной устроила дебош в квартире, — рассказали в пресс-службе суда.

В ходе проверки выявлено, что мать несовершеннолетнего, 1977 года рождения, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Как показали результаты экспертизы, средней степени опьянения. В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.127 КоАП. В судебном заседании мать подростка вину свою полностью признала. Постановлением суда правонарушительница признана виновной. Она обязана выплатить штраф в размере 19 446 тенге. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Светлана НОВАК

Фото иллюстративное, из открытых источников