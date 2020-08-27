Полицейский, вымогавший деньги у подчиненных, уволен

Правопорядок
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Напомним, департаментом по противодействию коррупции по Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении командира патрульно-полицейской роты департамента полиции Атырауской области М., который подозревается в получении взяток на системной основе.

— По данному факту было проведено служебное расследование. Сотрудника полиции, подозреваемого в совершении коррупционного преступления, из органов внутренних дел уволили по отрицательным мотивам, — сообщила пресс-секретарь департамента полиции Гульназира Мухтарова. — Кроме того, освобождено от занимаемых должностей руководство местной полицейской службы.

Светлана НОВАК

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