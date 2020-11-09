Сотни женщин Атырауской области пострадали от рук мужей-драчунов.

C 25 ноября по 10 декабря сотрудники полиции Атырауской области совместно с НПО «Шанырақ-2008» будут проводить акцию «16 дней без насилия» с анкетированием и встречами с населением пригородных поселков. 16 активных дней будут направлены на привлечение внимания к проблеме насилия в отношении женщин. 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Он был официально объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году. 10 декабря – Международный день прав человека. 10 декабря 1948 года правительства стран-членов ООН признали права человека «на жизнь, свободу и неприкосновенность личности для всех без исключений», подписав Всеобщую Декларацию Прав Человека. Этими датами подчеркивается символическая связь между насилием против женщин и нарушением прав человека. В рамках глобальной кампании проводится информационная деятельность по вопросам насилия в отношении женщин и детей через распространение буклетов и информационных листов среди населения, а также оказывается квалифицированная юридическая и психологическая помощь жертвам бытового насилия путем проведения индивидуальных консультаций.

Между тем, как отметили в пресс-службе департамента полиции, в Атырау количество преступлений в семейно-бытовой сфере сократилось, но проблема все еще остается.

– В этом году в регионе значительно – на 63,6% – уменьшилось количество правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. В основном они происходят в результате конфликтов между супругами, сожителями, в состоянии алкогольного опьянения, в семьях с низким материальным доходом. Жертвами насилия, как правило, становятся женщины, пожилые люди и дети, – проинформировал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

С начала года на «102» поступило более 4 000 сообщений о таких правонарушениях, составлено свыше 1 200 протоколов. К ответственности по статье Уголовного кодекса РК «Противоправные действия в семейно-бытовой сфере» привлечены 803 человека, за побои – 228, за нарушение защитного предписания – 78, по статье УК РК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» – 175.

Стоит также отметить, что в городе Атырау функционирует кризисный центр, специалисты которого оказывают помощь жертвам семейно-бытового насилия. Он расположен по адресу: мкр. Алмагуль, д. №4. Круглосуточный телефон доверия: 46-60-60.

Светлана НОВАК

Фото из открытых источников