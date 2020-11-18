Начихали на карантин

В Атырау мобильные группы выявили злостных нарушителей карантинных ограничений. С 12 по 14 ноября зарегистрированы нарушения в десяти ресторанах, двух караоке-клубах, четырех саунах, а также в двух продуктовых магазинах.

Как отметили в департаменте полиции Атырауской области, владельцы некоторых из них требования закона игнорируют практически на систематической основе, продолжая работу после 22.00 или принимая многочисленные группы посетителей.

– Например, в пятый раз требования карантинных ограничений нарушила администрация караоке-клуба «Вивальди», где на момент визита мобильной группы находилось около тридцати человек. Третье нарушение аналогичного характера зафиксировано в ресторане «Aks rezerv», и второе по счету – в ресторане «Habiba Lounge», – проинформировали в полиции. – Кроме того, несоблюдение мер безопасности, установленных постановлением главного санитарного врача Атырауской области, зарегистрировано в ресторанах «Ginza», «Сарайшык», «Bretzell», «Терем у Гаджи», «The tower», кафе «Florya» и караоке-клубе «Cash». Также в отчеты мобильных групп попали шесть продуктовых магазинов.

Собранные материалы в отношении данных объектов предпринимательской деятельности направлены в городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для оформления административных протоколов.

Светлана НОВАК