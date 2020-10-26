Как сидится в ожидании приговора?

Представители общественного контроля и национального превентивного механизма посетили учреждение УГ 157/1 (следственный изолятор) департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области и ознакомились с условиями содержания подозреваемых.

Группа во главе с председателем комиссии общественного контроля Асылтеком Испусиновым и представителем превентивного механизма Дарьей Улжагалиевой осмотрели медицинский кабинет изолятора и убедились в достаточности лекарственного запаса.

– В рамках подготовки ко второй волне пандемии Covid-19 все исправительные учреждения в Атырауской области полностью обеспечены необходимыми препаратами. В случае нехватки или необходимости запросим дополнительную партию. Также подготовлены помещение для изоляции больных и средства индивидуальной защиты для подозреваемых и осужденных граждан при выявлении симптомов коронавирусной инфекции. С начала пандемии в учреждениях лишения свободы случаев заражения коронавирусом выявлено не было, – отметил начальник департамента Манарбек Габдуллин.

На сегодняшний день в учреждении находятся почти 200 подозреваемых и 11 осужденных, которые были оставлены на хозяйственные работы. В целях профилактики правонарушений камеры подозреваемых и осужденных, а также периметр территории полностью охвачены видеонаблюдением. Электронные средства слежения также установлены в коридорах, комнатах досмотра и столовых. По данным пресс-службы ведомства, в скором времени завершится ремонт камер подозреваемых. Все сотрудники, работающие с подозреваемыми и осужденными, обеспечены видеожетонами, куда записываются все их круглосуточные действия. И это еще одна мера для предотвращения правонарушений.

– Если поступит жалоба от граждан, находящихся в учреждении, в отношении сотрудников, то оперативно начнутся служебные проверки. Данный шаг направлен для защиты их прав. На территории учреждения, а также в доступных для осужденных местах установлены терминалы для приема жалоб и заявлений. Это значит, что каждый из них может направить начальнику департамента и руководству других правоохранительных органов свои вопросы, требования и жалобы, – подчеркнул начальник учреждения Мейрбек Уразгалиев.

Наблюдатели осмотрели камеры и дали положительную оценку работе учреждения.

– Никто из подозреваемых к нам с жалобами не обращался. Радует, что в учреждении все меняется. Название, конечно, страшное – следственный изолятор, мы даем хорошую оценку работе данного учреждения. Проведена большая работа. Конечно, если выделят дополнительные деньги на ремонт самого здания следственного изолятора, было бы еще лучше, – отметил Асылтек Испусинов.

Светлана НОВАК

Фото пресс-службы ДУИС