Бездомную женщину из Кызылкоги полицейские вернули домой

В регионе за три дня оперативно-профилактического мероприятия «Бродяга» в отделения полиции были доставлены и поставлены на учет почти 300 человек, совершивших различные правонарушения. Среди них были и люди, не имеющие постоянного места жительства.

Ранее в «ПК» от 11 августа 2020 года была опубликована статья «Бомжами пахнет», в котором шла речь о том, как люди становятся бродягами. Как выяснилось, во время ОПМ в приемник-распределитель полиции были размещены более десяти человек, не имеющих определенного места жительства.

— Полицейские проверили места, где обычно собираются бездомные: заброшенные здания, крыши, подвалы, колодцы, трубы отопления, рынки, свалки, пастбища и зимовки. Выявлено 5 ранее без вести пропавших людей, задержаны 2 преступника, объявленные в розыск, а также раскрыто 4 преступления, — проинформировала пресс-секретарь департамента полиции Атырау­ской области Гульназира Мухтарова.

В ходе мероприятия в одном из торговых центров Атырау оперативники нашли пропавшую без вести жительницу Кызылкогинского района. Еще летом женщина забрала своего ребенка и уехала в город. В силу определенных семейных обстоятельств родственникам она о своем местонахождении не сообщала. Здесь она родила второго ребенка. Постоянного места проживания сельчанка не имела, несколько раз меняла съемные квартиры. В итоге ее вместе с детьми отвезли домой в Кызылкогинский район.

Светлана НОВАК

Фото из открытых источников