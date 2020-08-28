1 сентября для армянских машин

Отменят ли обязательную регистрацию автомобилей, привезенных из Армении, в срок до 1 сентября? На этот и другие вопросы отвечает начальник управления административной полиции департамента полиции Атырауской области Мырзалы УТЕГАЛИЕВ.

— Мырзалы Утегалиевич, какие машины с армянскими номерами должны быть зарегистрированы?

— Под регистрацию подпадают автомобили с левосторонним рулевым управлением, зарегистрированные в уполномоченных органах Армении на граждан Казахстана и ввезенные ими в нашу страну до 1 февраля 2020 года. За регистрацию следует заплатить 11 946 тенге, включая сбор за регистрацию – 695 тенге, пошлину за техпаспорт – 3 473 тенге, за госномер – 7 778 тенге.

— А почему выдаются желтые номера?

— Поскольку ввезенные автомобили состоят на учете в уполномоченных органах Армении, то при регистрации в Казахстане им присваиваются номера на желтом фоне, как для транспортных средств, имеющих постоянную регистрацию в другом государстве. При этом номера присваиваются с кодом региона по месту фактического проживания собственника автомобиля (от «01» до «17» региона).

— Почему нельзя регистрировать праворульные автомобили?

— Регистрация праворульных автомашин запрещена с 2009 года. Такие автомобили изначально конструктивно созданы для эксплуатации в странах с левосторонним движением – это Япония, Великобритания и так далее. При эксплуатации таких автомобилей на дорогах с правосторонним движением водителям из-за ограниченного угла обзора затруднено безопасное выполнение маневров обгона, левого поворота. Вместе с тем, зарегистрировать такие автомобили можно только после их переоборудования и проведения обследования в испытательных лабораториях.

— Как зарегистрировать переоборудованные автомобили?

— Переоборудованные автомобили с перенесенными органами управления с правостороннего на левостороннее расположение подлежат регистрации после предоставления собственником протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства. Протоколы выдаются испытательными лабораториями, аккредитованными Министерством торговли и интеграции. Сейчас они есть только в Костанае и Алматы, но их открытие запланировано комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции и в других регионах.

— А что делать людям, которые приобрели в Армении праворульные автомобили? Смогут ли они их зарегистрировать?

— Такой транспорт подлежит регистрации только в случае переоборудования с соблюдением требований безопасности.

— А что если человек захочет продать автомобиль?

— Если автомобилист захочет перепродать свою автомашину, то он должен снять с учета автомобиль в Казахстане, со сдачей казахстанских госномеров и техпаспорта; получить обратно в спецЦОНе армянские номера и техпаспорт: снять автомобиль с учета в Армении, где в настоящее время для этого предусмотрен «явочный характер». Следует произвести уплату платежей, необходимых для ввоза (таможенные пошлины) и его регистрации (сборы за первичную регистрацию и утилизацию), предусмотренных законодательством Казахстана.

— Можно ли регистрировать в Казахстане автомобили на человека, не указанного в техпаспорте, выданном в Армении?

— Нет. Если автомобиль в Армении зарегистрирован на конкретного гражданина Казахстана, то и в нашей стране он будет регистрироваться на это же лицо, являющееся собственником автомобиля.

Не будет осуществляться регистрация таких автомобилей на лиц, управляющих ими на основании доверенности или страхового полиса, так как юридически они не являются собственниками автомобилей. Вместе с тем, передача права управления автомобилем не ограничивается.

— Распространятся ли требования об уплате утилизационного сбора до 1 марта 2021 года на автомобили из Армении, которые будут зарегистрированы с 1 июня по 1 сентября 2020 года?

— Нет. Оплата утилизационного сбора и таможенных пошлин необходима только при первичной регистрации автотранспорта. Соответственно, действие постановления Правительства от 31 января 2020 года №25 не распространяется на автомобили, которые пройдут регистрацию с 1 июня по 1 сентября, так как они не проходят процедуру первичной регистрации. Срок оплаты утилизационного сбора и таможенных пошлин, установленный до 1 марта 2020 года, распространяется только в отношении тех автомашин, которые регистрировались с 1 февраля по 1 марта 2020 года.

— Владелец автомашины работает вахтовым методом и не может сам приехать в СпецЦОН переоформить автомобиль, ввезенный из Армении. Как быть?

— Процедура регистрации может быть осуществлена как непосредственно собственником такого автомобиля, так и лицом, имеющим юридическое право на предоставление интересов владельца, с нотариально оформленной доверенностью.

— В случае смерти владельца транспортного средства, оформленного в рамках правил временной регистрации армянских машин, будет ли передан данный автотранспорт другому человеку по наследству?

— Перерегистрация армянских транспортных средств после смерти владельца, оформленных в рамках постановления Правительства от 20 мая 2020 года, осуществляется согласно праву наследования, преду­смотренного Гражданским кодексом Республики Казахстан.

— Что делать с транспортными средствами, владельцы которых не зарегистрировали свои автомобили до 1 сентября 2020 года?

— Эксплуатировать их уже будет нельзя. Каждый случай рассмотрят индивидуально.

— Какие меры будет предпринимать полиция в отношении незарегистрированного транспорта после 1 сентября?

— Целенаправленные рейды по таким автомобилям не предусматриваются. Но понятно, если водитель такого транспортного средства допустит нарушение Правил дорожного движения, то в отношении него будут приняты меры, в том числе и за эксплуатацию с нарушением требований по регистрации автотранспорта.

— Если автовладельцы не успеют получить «желтые номера» по своим автомобилям до 1 сентября, то будет ли еще предоставлена такая возможность?

— В целом, мы планируем закончить регистрацию к 1 сентября. Из 14 тыс. автомобилей, подлежащих к регистрации, уже зарегистрировано более 12 тыс. и ежедневно регистрируется порядка 400-430 автомобилей. Однако в ходе регистрации были установлены автомобили с перенесенными органами управления, которые были зарегистрированы в Армении как леворульные. Чтобы дать возможность зарегистрировать такие автомобили, для них предусмотрена возможность получения протоколов испытаний.

Поэтому, учитывая поступающие обращения от владельцев переоборудованных автомобилей, рассматривается вопрос продления сроков регистрации именно для этой категории автомобилей.

— А как быть с киргизскими и российскими номерами? Возможно ли оформить такие машины, так же как и армянские, на желтые номера?

— Проблем с эксплуатацией автомобилей из России и Кыргызстана нет, так как они зарегистрированы на граждан этих стран и эксплуатируются в Казахстане как участники международного движения. Обязательной регистрации подлежат только автомобили из Армении, т.к. там они были зарегистрированы на граждан Казахстана, но по факту эксплуатируются в нашей стране.

— Где будут храниться техпаспорта и госномера, выданные в Армении? Как будет осуществляться их возврат?

— Техпаспорт и госномера, выданные в Армении, будут сдаваться при регистрации автомобиля в Казахстане в специализированные Центры обслуживания населения, и храниться в архивах до востребования собственником автомобиля. Их возврат будет осуществляться по запросу собственников, в случае снятия автомобиля с регистрационного учета в Казахстане.

Отправляясь в СпецЦОН, необходимо иметь при себе следующие документы: а) удостоверение личности б) техпаспорт в) госномер 2. В СпецЦОНе перевести техпаспорт на государственный или русский язык 3. Оплатить государственную пошлину за регистрацию автомашины 4. Со всеми документами подойти к менеджеру СпецЦОНа

Подготовила Светлана НОВАК