К праймериз готовы

На сегодня принять участие в праймериз изъявили желание 142 представителя атырауского филиала партии «Nur Otan».

О том, как в регионе идет подготовка к проведению значимого политического события, представителям СМИ сообщил первый заместитель председателя Атырауского областного филиала партии «Nur Otan» Нурлыбек Ожаев.

Напомним, праймериз в Республике Казахстан пройдет с 17 августа по 3 октября 2020 года. По словам Нурлыбека Ожаева, в областном, городском и районных филиалах партии утверждены планы мероприятий по его подготовке и проведению.

— В регионе создано девять оргкомитетов: один — областного масштаба, один — городской и семь районных. Кроме того, в целях организации, проведения голосования и подведения итогов создано восемь территориальных и 83 счетных участковых комиссии, — отметил Н. Ожаев. — На сегодняшний день принять участие в праймериз изъявили желание 142 члена партии, из них 103 — прошли регистрацию. От первичных партийных организаций выдвинуто 47 человек, остальные 95 кандидатов — путем самовыдвижения.

Кроме того, по условиям праймериз последний этап отбора предусматривает проведение публичных дебатов между кандидатами. По этому случаю в области уже определено 39 мест.

Анжелика КИМ

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА

Справка «ПК»

Праймериз (англ. primary elections) означает «предварительные выборы». Это предварительное голосование, на котором выбирают по одному кандидату от каждой партии. Праймериз помогают определить, кто из политиков пользуется наибольшей популярностью электората.

Ранее председатель партии Нурсултан Назарбаев подписал постановление о проведении внутрипартийного отбора. Кандидаты могут выдвигаться как от первичной партийной организации, так и путем самовыдвижения от одной области, города или района.

Более подробно с правилами проведения праймериз можно ознакомиться на сайте партии.