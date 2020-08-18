О том, что ценно

Так уж исторически сложилось, что в Казахстане проживают 140 этносов, и у каждого есть свои национальные традиции, обычаи, язык, которые надо сохранить. О межнациональных отношениях у нас много говорится и пишется. Между тем эти отношения по большому счету являются прямым отражением того, как мы между собой общаемся: на работе, в семье, быту, среди друзей.

За долгую историю расселений и перемещений больших групп людей, которые переживала наша страна, различные народы, смешиваясь между собой, меняют общество, при­внося в него свои особенности.

Оставь свой устав дома

К слову, все представители смешанных браков, с которыми пообщались корреспонденты «ПК», рассказали, что воспитывают детей в интернациональном ключе, прививая им традиции, обычаи двух, а то и трех народов. И таких примеров у нас много: это члены грузинского и славянского этнокультурных объединений Ани Цатыняни и Татьяна Лавриненко-Капуова, которые являются казахскими снохами, председатель болгарского этнокультурного объединения Юрий Кустадинчев женат на кореянке, а грузинского «Иверия» Зураб Бобохидзе — на русской.

И в моей корейской семье две снохи — казашки, и во время сватовства, а потом и в праздновании годовщины детей некоторые нюансы, связанные с национальными обычаями, обговаривались. Например, для ребенка ставился столик как по корейскому обычаю, так и был проведен национальный казахский ритуал тұсау кесу — разрезание пут. Только через взаимоуважение, принятие самобытности другой культуры, без проявления вражды или недоверия можно прийти к взаимному согласию.

Спокойствие, только спокойствие

Ветеран Ассамблеи народа Казахстана Атырауской области Жаннат Асабаева, вспоминая деятельность АНК в годы независимости, сказала, что уроки Ассамблеи не потеряли актуальности и сегодня.

— В 1991 году, когда Казахстан получил независимость, начался большой отток из нашей страны русского населения. Тогда на свою этническую родину вы­ехало два миллиона русских, – говорит ветеран АНК.

Тут надо понимать, что многонациональный состав населения Казахстана сформировался в результате колониальной политики. В результате гонений и депортаций в довоенные и военные годы в Казахстан были насильственно сосланы около полутора миллиона людей различных национальностей. И доля коренного населения в послевоенный период, по сравнению с 1939 годом, уменьшилась в некоторых регионах в два раза. После кровопролитной вой­ны для поднятия экономики страны, освоения целинных и залежных земель на территорию Казахстана также приехало немало советских граждан, что, естественно, отражалось на социально-демографической ситуации в республике. Так, например, в Алма-Ате на начало девяностых существовала только одна школа с казахским языком обучения. Ситуацию необходимо было быстро выправлять, поднимать статус казахского языка. Это было сделано, причем в кратчайшие сроки.

– Талант нашего Елбасы Нурсултана Назарбаева состоит в том, что в этих непростых условиях он создал такой институт, как Ассамблея народа Казахстана, тем самым дав надежду и уверенность другим этносам на полноправную жизнь в Казахстане. Могу сказать, что АНК в те годы в этом плане сыграла огромную роль. Люди почувствовали, что к каж­дому из них относятся с уважением, и независимо от этнической принадлежности, они могут себя реализовать как граждане Казахстана, сохранить свой национальный колорит, обычаи и традиции. И отток людей приостановился. Казахстан стал родным домом для представителей 140 этносов и 17 конфессий, — выразила мнение Жаннат Вахитовна.

Сегодня перед Ассамблеей время ставит другие задачи. Но важно не растерять, а сохранить то, что было сделано за 25 лет деятельности АНК. И сейчас, когда казахстанцы, как и весь мир, переживают нелегкие времена, сплоченность и согласие актуальнее вдвойне.

Подготовила Анжелика КИМ

Фото из открытых источников