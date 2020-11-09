Наши казахи приехали! Или Тест на национальность

Недавно решила узнать – кто я по национальности, и проверить, как нашумевший в Сети тест работает. Ничего сложного: скачиваешь себе приложение Gradient и, грубо говоря, подставляешь свое лицо – телефон тебя фиксирует/определяет. Ну и выдает потом, что ты, оказывается, француз, канадец, украинец. Но почему-то только не казах или русский – в зависимости от реальной национальности. Да-да, такие результаты фиксировало это несколько шуточное приложение многим моим друзьям – и казахам с рождения в том числе!

Но вот приятная неожиданность: Gradient выкатил арбуз, что я на 80 процентов… казашка (плюс по десять процентов во мне сидит француженка с украинкой)!

Мы с супругом — у него, кстати, приложение показало, что он казах на 80 процентов (остальное — гремучая смесь итальянца с украинцем), улыбнулись, конечно. А потом подбежала наша третьеклашка и серьезно так говорит: «А что, мы же реально казахи?! В Казахстане живем!»

Мне очень радостно, что сегодня в нашей стране не разделяют на нации, и если даже дети так говорят, как моя дочь, то можно не беспокоиться за их будущее – мирное и дружное.

А ведь еще несколько десятков лет назад кое-какие опасения у наших родителей были.

…1991 год. Родной Казахстан только-только стал суверенным независимым государством. Я тоже третьеклашка. Не спеша иду со школы по заснеженному Гурьеву-­Атырау (недавно переименовали, непривычно пока с новым именем города). Иду, вспоминаю, что говорили на уроках, мысленно представляю, чем займусь сейчас дома. Вижу впереди дерево всё в снегу! Направляюсь к нему – сейчас я его как покачаю, и весь снег упадет на меня!

Но тут меня опережает какой-то мальчуган, трясет «мой» снег и заявляет громко и словно с обидой: «Это моя земля! Мой Казахстан, я хозяин!»

Что я могла тогда подумать? То, что это и мой Казахстан тоже! Пацан сразу ушел, пока я переваривала то, что он мне прокричал.

В тот момент я вовсе не расстроилась – возраст был не тот. Но отчего же тогда в память этот случай врезался?

У нас был дружный многонациональный класс – казахи, русские, немцы, армяне, греки, украинцы, белорусы. Но с развалом СССР начали появляться, как сейчас назвали бы таких, тролли, сеющие раздор. Они часто говорили, что, мол, надо уезжать, ведь теперь государственным станет казахский, а он трудный, и что-то еще в этом роде.

Сначала уехали два одноклассника на ПМЖ в Германию, потом еще две девочки в Россию. Сейчас я понимаю, что значительный отток жителей неказахской национальности предотвратил наш Елбасы, Первый Президент Нурсултан Назарбаев. Потом на протяжении всей моей последующей жизни мне никто не говорил, что это не моя земля. Да, был страх поначалу, что я буду белой вороной, ведь казахский знала на уровне стихов и песен, так нас учили в школе. Но страх вскоре развеялся: разговорному легко научилась.

Сегодняшние казахстанцы – уникальные и не похожие на жителей других стран. Вот вроде бы русский идет по улице, а говорит кому-то по телефону «Қалайсың? Жақсы ма?», а вон в супермаркете казах общается с казахом на русском. Мы все перемешались. И это так здорово!

Я жду на день рождения от своей близкой подруги-казашки какое-нибудь национальное украшение (Жазира знает, какое: серьги!), а она точно уверена, что от меня ей на 8 Марта, например, будет оренбургский пуховый платок.

Сначала это всё – мир, дружба казахстанцев – было заслугой Первого Президента, когда он создал вскоре после обретения нашей страной независимости Ассамблею народа Казахстана. Но сегодня понимаю, что это уже общие старания самих жителей страны. Мы вместе, мы — одна семья.

…Тот самый Gradient выдал, что мы с супругом – казахи. Вспомнила сразу, как нас родственники в Самаре всегда встречают со словами: «Наши казахи приехали!» Это замечательно. Это ответственно. И это так и есть. И не надо никаких тестов.

Надежда ШИЛЬМАН