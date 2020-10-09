«Бауырсақ party»: вкусно и весело

К празднованию 380-летия города Атырау в рамках проекта «Қазақтану» и 25-летия Ассамблеи народа Казахстана прошел фестиваль «Бауырсақ party», организованный КГУ «Қоғамдық келісім».

В белоснежной красивой юрте, установленной во дворе Дома дружбы, в этот день царил праздник дружбы, согласия и мира. Вокруг большого казана, из которого шел вкусный запах свежеиспеченных лепешек, собрались представители всех этнокультурных объединений Атырау, чтобы вместе приготовить всеми любимые баурсаки. Приготовление казахского национального хлеба происходило прямо на улице, и готовые горячие баурсаки раздавались горожанам.

– Цель данного мероприятия – показать гостеприимство, единство и братство казахского народа, объединившего много наций, а также продемонстрировать межэтническое согласие жителей нашего многонационального города, – сказала руководитель КГУ«Қоғамдық келісім» Жанар Ильясова.

Праздник удался на славу: он был не только вкусным, но и веселым.

День пожилых людей и города отметило и украинское этнокультурное объединение «Довира».

Они решили в этот день не проводить мероприятие в помещении, а просто выйти на улицы города и раздать продуктовые пакеты пожилым атыраусцам. С пожеланиями здоровья, долголетия активисты этнокультурного объединения вместе с его руководителем Викторией Синицыной порадовали пожилых людей своей благотворительной акцией.

Анжела ЛИ