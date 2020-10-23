Ждите тайного покупателя

Только за десять дней, с 7 по 17 октября, мониторинговыми группами проведено 1660 рейдовых проверок, по итогам которых местный бюджет пополнился на миллионы тенге. Информация прозвучала на совещании по деятельности оперативного штаба и мониторинговых групп с участием акима области Махамбета Досмухамбетова.

По информации заместителя руководителя аппарата акима области Ерлана Галиева, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Атырауской области был создан 4 июля. В его состав вошли опытные сотрудники правоохранительных органов и управлений области. Одним из приоритетных направлений деятельности штаба являлась организация работы мониторинговых групп и ежесуточный сбор информации по их деятельности. На данный момент в связи с ослаблением ограничительных мер фактическая деятельность штаба не ведется, а выдача разрешений на осуществление деятельности организована через сайт «InfoKazakhstan» — ранее это входило в функции штаба.

— Мобильные группы работали во всех районах области, — сообщил Ерлан Галиев. — Из них в городе Атырау действовали 18 групп, в Индерском районе – 14, Исатайском – 15, Курмангазинском – 19, Жылыойском, Кызылкогинском, Макатском и Махамбетском районах – по 12 групп.

Сотрудниками полиции в управление и отделы департамента контроля качества товаров и услуг по Атырауской области было направлено 1838 материалов, собранных в отношении физических и юридических лиц. Из них почти половина, или 731 факт, были возвращены в департамент полиции для дополнений и доработок. Связано это с недоказанностью фактов, неполнотой материалов, а многие нарушители не были ознакомлены с постановлением главного санврача. По 431 материалу, это каждый четвертый факт, было принято решение о прекращении в связи с отсутствием состава административного правонарушения. По остальным 676 материалам было возбуждено 477 административных дел со штрафами на общую сумму 68 млн 550 тысяч тенге. Больше всего не повезло юридическим лицам – они были оштрафованы на 57 млн тенге.

Как сообщил докладчик, за три с половиной месяца работы членами мониторинговой группы было пресечено проведение 70 семейных мероприятий, выявлено 66 нарушений в продовольственных магазинах, 33 — в местах общественного питания и семь фактов незаконной работы на станциях технического обслуживания автомобилей. Больше всего нарушений было выявлено в г. Атырау – 468 и Жылыойском районе – 311. Самые дисциплинированные люди живут в Индерском районе, там за три месяца работы мониторинговых групп было зафиксировано 49 нарушений. Также можно отметить и Кызылкогинский район, в этом дальнем регионе выявлен всего 51 подобный факт.

На сегодняшний день на рассмотрении управления и отделов департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области находятся 199 материалов. За совершение незначительного правонарушения 57 материалов были прекращены. Но не только штрафы и наказания должны накладывать члены мониторинговой группы, их основная задача – проведение профилактических и разъяснительных работ.

— Проведенный анализ показывает спад правонарушений за последние полтора месяца, практически во всех районах, кроме г. Атырау, — подчеркнул Ерлан Галиев. — Пользуясь случаем, хотелось бы обратить внимание на то, что за качество работы мониторинговых групп ответственны непосредственно акимы города и районов.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов поручил усилить профилактические меры.

— Нельзя пренебрегать ношением медицинских масок, соблюдением социальной дистанции, санитарных норм — это главное требование для всех, — сказал глава региона. — Мы усилили подготовку ко второй волне пандемии в регионе. Но, к сожалению, нередки случаи, когда населением и предпринимателями грубо нарушаются ограничительные требования, прописанные в постановлении главного санитарного врача области.

Во время совещания члены мониторинговой группы обратились к главе региона с предложениями по повышению эффективности работы в этом направлении. В частности, о необходимости проведения мониторинга соцсетей на выявление фактов нарушений карантинных мер с уведомлением департамента полиции и департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Акимам города Атырау и районов предложено акцентировать работу мониторинговых групп в направлении небольших продовольственных магазинов и мест общественного питания, баров, ресторанов и недопущения проведения семейных торжеств. А оперативному штабу предлагается создать группу по перепроверке деятельности мониторинговых групп по принципу «тайный покупатель».

Марина КУАНЫШЕВА