Новая эпоха — новые вызовы

В минувшую субботу прошло внеочередное заседание клуба главных редакторов Атырауской области на тему «Основные проблемы развития региональной прессы в условиях новой эпохи». В нем также принял участие известный публицист Кайнар Олжай.

Какова роль средств массовой информации в современном обществе? Получает ли население полную и достоверную информацию? На заседании вместе с этими вопросами более подробно говорилось и о деятельности главных редакторов.

По мнению Кайнара Олжая, главные редакторы должны прочувствовать свою ответственность и все тяготы, которые диктует современность, уметь решать проблемы редакции, улучшать показатели.

— Главный редактор должен много читать, всегда быть в курсе событий, происходящих в обществе, уметь точно ориентироваться в перипетиях жизни, — сказал Кайнар Олжай. — Русскоязычные газеты должны адаптироваться под казахские и соответствовать естественным процессам. Конечно, такие газеты и публикации в них должны быть высокого качества.

На встрече говорилось и проблемах профессионального, творческого поиска журналистов. Статьи, опирающиеся на достоверную информацию, всегда найдут своего читателя. А вот достойно оценить труд журналиста, назначить справедливый гонорар – дело главного редактора, и правильный подход к этому вопросу вдохновляет и мотивирует журналиста. Заседание прошло в формате свободного общения.