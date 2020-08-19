Цветущая в августе сирень – не аномалия

Удивительное явление зафиксировала и прислала в редакцию «ПК» снимки наша постоянная читательница Калжан Мухамбетжанова.

— Обычно, как у всех, сирень цветет в конце апреля — начале мая. А в этом году зимой моя сирень замерзла, а по весне так и не раскрыла душистые лепестки. Но каково было наше с супругом удивление, когда неделю назад любимые кусты зацвели! — радуется Калжан Кенесовна. — Говорят, это к добрым переменам.

По словам декана факультета естественных и сельскохозяйственных наук АГУ имени Х. Досмухамедова Рауана Абдинова, сирень нередко расцветает в период так называемого бабьего лета — осенью, и в этом нет ничего сверхъестественного.

Надежда ШИЛЬМАН

Фото Калжан МУХАМБЕТЖАНОВОЙ