За ликвидацию!

Медалями «Төтенше жағдайларда ерлігі үшін» были награждены восемь атырауских ветеранов-участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Награды от министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, генерал-майора Юрия Ильина были приурочены к 35-летию со дня этой страшной трагедии.

Начальник департамента по ЧС Атырауской области, полковник гражданской защиты Омар Бержанов, вручая ветеранам ведомственные награды, отметил, что в ликвидации страшной аварии приняли участие около 32 000 казахстанцев, среди которых были и наши военнослужащие.

– Эти люди, жертвуя своим здоровьем, оказали неоценимую помощь в ликвидации последствий самой крупной катастрофы в истории атомной энергетики. И сегодня я с чувством глубокой благодарности считаю, что все участники тех событий достойны внимания и признания, – сказал полковник.

Напомним, авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке. Взрыв полностью разрушил реактор, в результате чего произошел выброс в окружающую среду радиоактивных веществ. Последствия самой крупной катастрофы в истории мирного атома специалисты со всей планеты устраняют до сих пор. Серик Мурзагалиев – один из тех, кто побывал в самом жерле радиоактивного заражения в 86-м. По профессии он военный строитель, инженер по технике безопасности.

– Я пробыл в Чернобыле три месяца и работал в четвертом блоке – прямо в том месте, где произошел сам взрыв. Работа осложнялась тем, что мы не могли действовать на открытом объекте долго. Делать нужно было все быстро, выбегая из специальной будки по шесть человек, забрасывать бетон в воронку и бегом возвращаться в штаб, – вспоминает «чернобылец».

На месте взрыва они находились не более 5-7 минут, дальше их сменяла другая бригада из шести человек. Также наш герой в 1988 году участвовал в спасательных операциях после землетрясения в городе Спитак Республики Армения. На счету у Серика около двух тысяч людей, которых он вытащил из завалов.

Еще один военнослужащий, мичман запаса, которого военкомат отправил на ликвидацию аварии Чернобыльской АЭС, Серик Сулейменов. Тезка своего товарища тоже работал в четвертом блоке и до того, как там построили саркофаг.

Всем ликвидаторам, кого возвращали на Родину, выдавали справку о том, какую дозу облучения они получили. «0,9 рентгена» – считается, что эта доза меньше допустимых норм, но никто не знает, каков уровень радиации в организме у них на самом деле. А по утверждению врачей, «нормы» облучения быть не может вообще, и даже маленькая доза опасна для организма.

После церемонии награждения «чернобыльцы» не торопились расходиться, они делились новостями, обсуждали насущные проблемы. В частности, говорили об установке памятника ликвидаторам атомной катастрофы. Председатель областного совета ветеранов-чернобыльцев Болат Даулетьяров продемонстрировал сослуживцам макет будущего памятника, на котором предполагается обозначить имена всех атыраусцев, принимавших участие в ликвидации аварии на АЭС.

– Скульптуру готовы изготовить в городе Алматы, однако на это нужны деньги, а также необходимо определиться с местом ее установки в нашем городе, – сказал Б. Даулетьяров. И выразил намерение вынести этот вопрос на обсуждение руководства области.

Анжелика КИМ