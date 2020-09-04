Здравоохранение должно измениться

Несомненно, пандемия наглядно показала и выявила все болевые точки сферы здравоохранения. Справедливо, что в нынешнем Послании Глава государства определил задачи, связанные с решением этих проблем. Например, подходы к организации первичной медицинской помощи должны быть пересмотрены: она должна стать более мобильной и доступной широкому кругу населения, особенно сельчанам.



Не секрет, что во время вспышки коронавирусной инфекции в регионе не хватало карет скорой помощи, медикаментов, врачей. Поэтому, учитывая все эти моменты, мы должны кардинально изменить подходы и механизмы в решении актуальных вопросов сферы медицины. При этом особое внимание уделить отдаленным населенным пунктам. И, в частности, в течение трех лет обеспечить все села фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями. А для того чтобы решить проблему с дефицитом медицинских кадров, необходимо составить долгосрочный прогноз.

Как мы знаем, сегодня в эпоху пандемии все государства делают ставку на внутренний рынок. Поэтому заявление Президента о том, что необходимо проработать вопрос улучшения качества отечественной фармацевтики и медоборудования, вполне оправданно и своевременно.



Хотелось бы отметить государственную поддержку, которую ощутили работники сферы здравоохранения, выражающуюся в выплате 150 миллиардов тенге на доплату надбавок медицинским работникам за второе полугодие. Более того, к 2023 году зарплата врачей станет в два раза выше средней.

Ербол ИМАНГАЛИЕВ,

директор КГКП «Атырауская областная больница»