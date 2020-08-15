Важная мера



С 17 августа в нашей стране начинается ослабление карантина и его поэтапное снятие. Несмотря на то, что по- прежнему сохраняется ряд запретов, новость вдохновляющая и долгожданная.

Во- первых, это говорит о том, что уровень заболеваемости граждан от Сovid- 19 снижается. Во- вторых, бизнес возвращается к деятельности и начинает восстанавливать свои дела после вынужденного простоя во время карантина. Поддерживая социальных предпринимателей, в рамках программы «Жаркыра», не понаслышке знаем с какими сложностями пришлось им столкнуться в этот непростой для бизнеса период и на сколько велико желание владельцев вернуться к работе, а их клиентов получать их услуги, которые необходимы, а порой уникальны для них.

Сегодня предприниматели прекрасно понимают важность соблюдения всех санитарных требований: это касается и обустройства рабочих мест, наличия дезсредств, допуска в помещения потребителей в масках и так далее. Но важно эти требования соблюдать и жителям нашей области. А также воздержаться от проведения и посещения массовых мероприятий. Сложно, конечно, выполнить эти рекомендации, принимая во внимание радушие и хлебосольство нашего народа. А мера необходимая. Другого пути, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей не существует.

Ирина ГОРБАЧЕНКО,

координатор программы «Жаркыра» по развитию социального предпринимательства