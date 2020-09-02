Создавать равные условия студентам

В Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий», с которым он выступил 1 сентября 2020 года, затронуты важнейшие проблемы экономической и социальной жизни нашей страны. В этом программном документе обозначены «болевые точки» современного общества и намечены конкретные пути их решения.

Для нас, как работников сферы образования, особый интерес представляют положения, касающиеся ситуации в сфере высшего образования. Примечательно, что эти вопросы вынесены в отдельный блок «Доступное и качественное образование». Как известно, Конституцией нашей страны всем гражданам гарантировано право на образование. И очень важно, чтобы в нынешних условиях это право было не только прописано в документах.

Касым-Жомарт Токаев открыто говорит о тех недочетах, которые имели место быть в организации дистанционного обучения, которое образовательные организации страны в связи с пандемией были вынуждены внедрять в срочном порядке, зачастую без должной подготовительной работы. В результате процесс обучения детей превратился в головную боль для большинства родителей. Учителя и преподаватели оказались с утра до вечера прикованными к своим компьютерам и смартфонам, тратя огромное количество времени на выполнение, отсылку и проверку учебных заданий из-за отсутствия единой полноценной платформы, на которой можно было бы осуществлять процесс дистанционного обучения. Эта ситуация продемонстрировала обществу, насколько значимо живое общение учителей и преподавателей с учениками, а также взаимное общение школьников и студентов. В связи с этим мы считаем вполне закономерным предложение о подготовке к возвращению к традиционной форме обучения, разумеется, со строгим соблюдением всех необходимых санитарных норм и требований безопасности.

Очень важный пункт, который особо отметил Глава государства в своем Послании, — это необходимость не ограничиваться решением каждодневных текущих вопросов, а работать системно над созданием равных условий для всей молодежи, независимо от места ее проживания. Если мы сможем обеспечить качественное образование для всех обучающихся, будь то городские жители или проживающие в отдаленных местностях, мы сможем с полным правом говорить о том, что у нас действительно реализуется тезис о равных для всех правах на получение образования. Я считаю это очень важным моментом. В практике нашего вуза мы создали все условия для студентов, проживающих в отдаленных сельских районах, где не всегда хорошее качество связи или не у всех наших студентов есть необходимая компьютерная техника. Поэтому мы предоставляем им возможность комфортного проживания в общежитиях университета, оснащенных всем необходимым для обучения в онлайн-режиме, с соблюдением условий социального дистанцирования.

Еще один аспект проблемы образования – это предложенное Главой государства внедрение альтернативных вариантов неформального образования, признание результатов самостоятельного обучения. Действительно, на дворе XXI век, благодаря информационным технологиям нам доступно множество различных массовых открытых онлайн-курсов (МООК), и наши студенты могут пройти обучение у лучших ученых и педагогов мира. Мы разрешили своим студентам проходить соответствующие их специализации МООК по их собственному выбору. И в случае успешного их прохождения будем засчитывать эти результаты в качестве итоговых оценок по дисциплинам специализации. Все это направлено на расширение горизонта наших студентов, развитие у них таких качеств, как решительность и упорство.

И, конечно, мы полностью и всецело разделяем мнение Касым-Жомарта Токаева о необходимости централизации накопления средств для их дальнейшего распределения в бюджет в соответствии с национальными научными приоритетами. Ведь без должного финансирования науки ее потенциал не сможет в полном масштабе использоваться для решения конкретных задач на национальном уровне.

Послание Президента отражает объективные реалии и содержит четкие, системные решения, которые теперь нам общими усилиями предстоит воплотить в жизнь.

Саламат ИДРИСОВ,

ректор НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова»