С пенсии на квартиру

Тема досрочного снятия пенсионных накоплений в последнее время стала одной их обсуждаемых в стране. Было много спорных моментов. В своем очередном Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев поставил точку в этом вопросе.

Казахстанцы получат часть своих пенсионных накоплений. Как отметил Глава государства, в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям. Президент дал поручение Правительству в течение трех месяцев разработать конкретный план действий. Специальная рабочая группа, созданная из депутатов Парламента, экспертов, будет рассматривать варианты по совершенствованию пенсионной системы.

С получением вкладчиками части пенсионных накоплений, думаю, возрастет уровень доверия казахстанцев к государственной пенсионной политике. К тому же, благодаря своим накоплениям граждане смогут решить актуальные для них вопросы, к примеру, обеспечения жильем, а некоторые смогут съездить на лечение за границу.

В настоящее время документ на стадии разработки, поэтому пока неизвестно, какие лица могут претендовать на получение накоплений, точного механизма нет. Но понятно, что деньги получат не все подряд. Напомню, что ранее Министерство труда и социальной защиты населения РК отмечало, что снять пенсионные накопления смогут те вкладчики, которые имеют накопления в размере от 10-13 миллионов тенге. Это делается во благо самих же вкладчиков, чтобы они могли достойно обеспечить себя в старости. Будем ждать окончательного принятия решений по механизму снятия пенсионных накоплений.

Козыбак КУЛЬБАРАКОВ,

директор Атырауского областного филиала ЕНПФ