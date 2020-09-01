Президент поддержал бизнес

Сегодня мир переживает кризис. И выступление Президента Касым-Жомарта Токаева с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента по вопросам экономики пришлось очень кстати. Во время разразившейся пандемии пострадали все отрасли экономики страны. Особенно тяжелые последствия почувствовали объекты предпринимательства — это общественное питание, сервисные услуги, учебные центры, гостиничный бизнес и другие. Если конкретно говорить по Атырауской области, то ущерб нанесен не менее 18 тыс. объектам предпринимательства.

Во время пандемии государство оказывало помощь в виде послабления налогов и отсрочки оплаты кредитных обязательств, эту помощь бизнес оценил. А сегодня озвученная поддержка в виде шестипроцентного субсидирования пострадавших объектов бизнеса очень порадовала предпринимателей — значит, будут возможности оправиться от кризиса.

Также Глава государства отметил о выделении дополнительных 200 млрд. тенге на развитие бизнеса, а в последующем будет направлено еще 800 млрд. тенге. И это ощутимая забота государства.

Кроме того, в Послании были озвучены вопросы незаконных проверок объектов предпринимательства. Как мы знаем, до этого был объявлен трехлетний мораторий на проверки малого бизнеса. Но бизнесмены Казахстана просили обновить нормативно-правовую базу в вопросах проверки. И тут позиция Президента о том, что если любой государственный орган ставит административные барьеры бизнесу, то это нужно рассматривать, как противодействие политике государства, была встречена с большим воодушевлением. Бизнес-сообщество Прикаспия однозначно поддерживает озвученные инициативы и готово дальше работать на благо страны.

Абдолла ИДРЕСОВ,

директор Палаты предпринимателей Атырауской области