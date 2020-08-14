Послабление не значит расслабление

Я думаю решение о поэтапном снятии карантинных мер вполне оправдана.

В Атырау сейчас наблюдается заметный спад заболевания, и ситуация постепенно стабилизируется. К тому же люди уже устали сидеть дома и им надо дать возможность зарабатывать деньги. Социальное положение людей тоже очень важно.

Однако, не нужно забывать, что инфекция никуда не делась, она с нами, и не исключена возможность повтора заболевания. Поэтому необходимо продолжать соблюдать все санитарные нормы: носить маску, пользоваться санитайзерами и соблюдать социальную дистанцию. Эти правила должны стать обязательными в повседневной жизни.

Практика показывает, что люди сейчас стали более дисциплинированными, и уже всерьез воспринимают и осознают опасность этой болезни. И чтобы вновь не повторилась страшная ситуация с коронавирусом, как это случилось в прошлый раз, еще раз призываю соотечественников в выходные дни ограничить посещение массовых мероприятий и увеселительных заведений.

Асхат Джумагалиев,

второй секретарь Атырауского областного комитета КНПК