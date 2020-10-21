Перемены к лучшему

Сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о предстоящих выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Уверена, что это должно принести позитивные изменения в нашу жизнь. Общество меняется, люди стали открыто высказывать свои мнения, власти также стали прислушиваться к гражданам при решении их проблем. Лично я стараюсь отстаивать свою позицию в соцсетях по тем или иным событиям. Сегодня ничего нельзя скрыть от людей. Поэтому выборы также должны пройти прозрачно, а избранниками народа должны стать самые достойные.

В этом году внесены важные изменения в законы по деятельности Парламента. Так, у нас впервые вводится институт парламентской оппозиции, эта мера должна сыграть положительную роль в решении многих актуальных проблем. Я горжусь, что в нашем государстве соблюдается гендерное равноправие, сегодня женщины есть во всех ветвях власти, немало успешных руководителей. Поэтому введение впервые в нашей парламентской практике 30-процентной квоты в партийных списках для женщин и молодежи восприняла с радостью.

В этом году в рамках праймериз мы познакомились с активной работой партийцев, это тоже впервые. На диалоговую площадку нашего колледжа приходили участники внутрипартийного отбора. По их выступлениям я уже выбрала себе лидера, также увидела, что есть и те, кто просто хочет стать депутатом ради депутатства. Наши студенты и преподаватели смогли задать вопросы, состоялся обмен информацией, мнениями. Хотела бы отметить, что сегодня и молодежь хочет внести свою лепту в развитие государства, это похвально, лишь бы она не свернула с верного пути.

Я и моя семья обязательно пойдем на выборы, это наш гражданский долг. Под лежачий камень вода не течет, поэтому нужно действовать.

Шахарман ЕРСЕИТОВА,

председатель ЖОО «Хиуаз»,

заведующая библиотекой Высшего политехнического колледжа имени С. Мукашева