Отображение зрелости

10 января состоится главное политическое событие в Республике Казахстан — выборы в Мажилис и в маслихаты. Об этом объявил 21 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим Указом. Что немаловажно, выборы пройдут в конституционные сроки и определят будущий ход общественно-политической жизни страны.

Уверен, что предстоящие выборы заложат основу для проводимых в стране реформ, направленных на политическую модернизацию и развитие многопартийности. Праймериз, проведенный партией «Nur Otan»,уже дал старт предстоящей избирательной кампании.

Хотелось бы отметить, что свободному волеизъявлению граждан на выборах будет уделено особое внимание. За соблюдением законности, справедливости и прозрачности выборов, кроме Центрального избиркома, будет также следить Генеральная прокуратура. В нынешней ситуации, когда у наших соседей результаты выборов пытаются оспорить, не всегда легитимным путём, это особенно важно! Из нововведений хочется отметить законодательно закреплённые 30-процентные квоты для женщин и молодёжи, что позволит этой части общества активно участвовать в общественно-политическом процессе. Их энергия и активность должна пойти на благо развития страны, и эта вовлеченность в дальнейшем может перерасти в более активную политическую деятельность. Выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам, что позволит всем зарегистрированным партиям выдвигать лидеров общественного мнения для решения конкретных задач, а не только возможности критиковать. Предстоящие выборы должны стать отображением зрелости общества, что означает развитие реальной демократии в стране.

Андрей КОРАБЛЕВ,

председатель ОО «Русское этнокультурное объединение «Былина» Ассамблеи народа Казахстана г. Атырау