Оставайтесь дома!

Правительство Казахстана рассматривает возможность ввести новые ограничительные меры в связи с коронавирусом. Считаю, это очень необходимо.

Я возглавляю Атырауский филиал Общества Красного полумесяца РК. Мы ежедневно развозим еду, вещи пожилым одиноким — лишь бы они не рисковали и не выходили из дома.

Все эти месяцы я вижу, как большинство атыраусцев относятся к своему здоровью: в местах скопления не надевают маски, не соблюдают дистанцию. А самое главное — продолжают ходить по гостям.

Отсюда — вверх неумолимо бегущие цифры по инфицированным Covid-19 в моем родном Атырау.

Да, придется признать — нам нужен новый карантин.

Пожалуйста, атыраусцы, если это не так уж срочно, лучше лишний раз оставаться дома.

Берегите себя и своих близких!

Асия Кульжанова

директор Атырауского филиала Общества Красного Полумесяца РК