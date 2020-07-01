Оставайтесь дома!

Отклик

Правительство Казахстана  рассматривает возможность ввести новые ограничительные  меры в связи с коронавирусом. Считаю, это очень необходимо. 

Я возглавляю  Атырауский филиал  Общества Красного полумесяца РК. Мы ежедневно развозим  еду, вещи пожилым одиноким — лишь бы они не рисковали и не выходили из дома.

Все эти месяцы я вижу, как большинство атыраусцев относятся к своему здоровью: в местах  скопления не надевают маски, не соблюдают  дистанцию. А самое главное — продолжают ходить по гостям.

Отсюда — вверх неумолимо бегущие цифры по инфицированным Covid-19 в моем родном Атырау.

Да, придется признать — нам нужен новый карантин.

Пожалуйста, атыраусцы, если это не так уж срочно, лучше лишний раз оставаться дома. 

Берегите себя и своих близких!

Асия Кульжанова

директор Атырауского филиала Общества Красного Полумесяца РК

Administrator

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