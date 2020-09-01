Обновление общества через новые задачи

В условиях произошедших событий, связанных с пандемией, уверен, казахстанцы особенно ждали ежегодное Послание Главы государства. Как все сложится, как Правительство будет готовиться к возможным вызовам, как будут решаться социальные проблемы, эти и другие вопросы волнуют сегодня многих. Думаю, ожидания людей оправдались: Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил конкретные задачи и поручения, направленные на дальнейшее развитие казахстанского общества.

В сегодняшнем Послании отмечены все проблемы общества и экономики, многое сказанное пришлось по душе. Могу отметить, что меня лично обнадежили поручения по перезагрузке государственных органов, о повышении им заработной платы, что в свою очередь приведет к ответственности. То есть через сокращение числа государственных чиновников прийти к качеству их работы.

Также импонируют планы по развитию агропромышленного сектора, решение вопросов о выделении земельных участков, доступность кредитных средств, увеличение инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

Агропромышелнный комплекс должен получить новый импульс, он должен стать сильной составляющей Казахстана, в этом уже никто не сомневается.

Еще будет оказана существенная поддержка медицинским работникам, в целом развитию отрасли здравоохранения.

Есть хорошие новости для казахстанцев — это и возможность использования пенсионных средств для строительства жилья или обучения. Для бездетных семей хорошая новость об увеличении квот для искуственного оплодотворения, будет ужесточено наказание за сексуальное насилие над детьми и т.д.

Если говорить по своей сфере, то я бы отметил поручение Президента о реформе правоохранительной системы. Это усиление всех трех звеньев системы: судов, прокуратуры и полиции по европейской модели, которая практикуется во всем мире. Действительно, сегодня прокуратура в судебных разбирательствах действует как статист, только в суде узнает о рассматриваемом деле. В новых условиях прокуратура должна вести дело с момента регистрации преступления, следить за соблюдением законов со стороны правоохранительных органов при раскрытии преступлений. Кроме того, предполагается реформа и работы судей и полицейских.

Также усилится общественный контроль, а за коррупционные преступления будет отменено условно-досрочное освобождение. Все эти меры будут работать на оздоровление общества.

Депутатам были даны поручения — ускорить разработку законодательной базы предстоящих реформ, а Правительству — подготовить механизмы для выполнения предстоящих задач.

Амангельды АБДОЛОВ,

депутат областного маслихата,

руководитель Специальной мониторинговой группы

по Атырауской области