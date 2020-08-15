Не надо торопиться

Считаю правильным шагом не одномоментное снятие карантина. А его аккуратное ослабление. У нас уже есть опыт, когда мы сняли ограничения, и что в итоге получилось. Люди перестали соблюдать дистанции, заполонили набережные, магазины и произошел рост заболевания коронавирусной инфекцией. Поэтому на те же грабли наступать нельзя. У нас любят свадьбы на 300- 500 человек, различные праздники с большим количеством гостей, они потом слишком дорого обходятся самим людям. После таких праздников очень многие люди болеют коронавирусной инфекцией. О чем можно говорить, если люди до сих пор ходят друг к другу в гости, и это несмотря на предупреждения. А некоторые молодые люди вообще относятся к своему здоровью и здоровью других людей очень легкомысленно. Мне почти каждый день приходится требовать у покупателей соблюдения дистанции в моем магазине. Предупреждаю, что без маски никого обслуживать не будем. Молодые люди заходят сразу по десять человек. На улице они обнимаются. Не осознают опасности возможного заражения. Они не готовы морально, что могут быть тяжелые последствия, и если не сами будут болеть, то заразят своих родных и близких, у которых есть хронические заболевания.

Государство предпринимает большие усилия, чтобы разорвать цепочку передачи опасной инфекции, но прислушиваются не все. Удивительно, но многие до сих пор не верят в существование КВИ, даже несмотря на то, что было очень много больных. Они даже утверждают, что после 17 августа все будут ходить без масок, хотя это не так. Соблюдение мер защиты необходимо будет соблюдать до полной стабилизации эпидситуации. И вообще, карантин помогает приучить к соблюдению элементарной гигиены, часто мыть руки.

Да, поэтапное смягчение карантина оправданно. Правильно, что в таком подходе нет спешки, ведь что нет ничего дороже здоровья и жизни.

Нина ПОЛЬГОВА,

предприниматель