Многое зависит от нас самих

В нашей стране решается вопрос введения жестких ограничительных мер. Считаю, надо в обязательном порядке это сделать, и как можно быстрее. Какие могут быть сомнения, если самое ценное у человека – это здоровье и жизнь.

В недавнем выступлении Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что республике необходимо подготовиться к длительной пандемии коронавируса, для чего власти разработают «национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу». И что многое будет зависеть от поведения самих граждан.

Ведь эпидемиологическая обстановка не улучшается не только в Атырау, но и во всех областях каждый день выявляются новые инфицированные. Процесс заражения опасным вирусом можно остановить, лишь разорвав цепочку распространения. А вводить карантин надо не на неделю, а на гораздо больший срок. И сколько можно уговаривать людей в обязательном порядке соблюдать дистанцию, носить маски, пользоваться антисептиками? Меня возмущает, что в автобусах едут пассажиры без масок. Почему кондукторы им разрешают садиться в автобус? Так не должно быть. В магазинах тоже нередко продавцы без таких средств защиты и социальная дистанция не регулируется.

Мы все под угрозой инфицирования. Страшно, ведь инфекция Covid-19 в несколько раз заразнее, чем сезонный грипп, значит, жесткие меры защиты людей, доступа к лечению больных, просто необходимы.

Кристина ЧЕРЕНКОВА,

сотрудница промышленного предприятия