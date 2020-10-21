Кредит доверия

Обращение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней восприняла с воодушевлением.

Прежде всего, меня, как бывшего депутата раймаслихата, как женщину, не может не радовать введение в парламентскую практику 30-процентной квоты в партийных списках для женщин и молодежи. Я разделяю уверенность Главы государства в том, что эта норма станет эффективным механизмом вовлечения женщин и молодежи в Парламент и местные представительные органы, что будет содействовать их более активному участию в общественно-политических процессах страны.

Считаю это решение совершенно правильным, потому что кто, как не женщина, знает лучше проблемы и заботы семьи и детей, социальный жизни общества. Кто еще расскажет о трудностях жизни людей с особыми потребностями, многодетных и малоимущих семей, если не женщина, так как именно мать, жена, дочь и сестра вращаются в этом кругу, именно на их плечи ложится эта ноша. Приведу один-единственный пример: воспитанием и уходом за детьми с пороками развития в нашем обществе преимущественно занимаются матери-одиночки, отцы не выдерживают и оставляют семьи.

Я сама в течение 15 лет была депутатом Курмангазинского районного маслихата, долгие годы работала участковым врачом, и каждый выезд к больному был для меня, как прием по личным вопросам. В основном, это проблемы людей с особыми потребностями, особенно детей, вопросы образования, в том числе домашнего обучения, и этим, как правило, занимаются женщины. У нас другое видение задач, другой подход. Ведь мы не просто видим проблему, но и знаем, как ее решить практически, как найти выход из положения. Неслучайно в последние годы все чаще поднимаются вопросы гендерной политики, направленной на увеличение представительства женщин на уровне принятия решений. Считаю это правильным решением.

Как вы знаете, в таких приоритетных отраслях, как образование, здравоохранение, социальное обеспечение, у нас в основном работают женщины. Учителя общаются с родителями и детьми, врачи – с пациентами любого возраста, работники собеса не понаслышке знают, как живется инвалидам, старикам, одиноким и немощным, они могут донести до них задачи, которые ставит перед собой государство. Женщина лучше понимает вопросы воспитания подрастающего поколения, что очень актуально, вопросы семьи и околосемейных проблем, вопросы здоровья.

Быть избранным депутатом очень почетно, работать депутатом очень ответственно. Это большой кредит доверия от конкретного избирателя, от народа, от незнакомых людей, которые верят тебе, надеются на твою компетентность, принимают твою позицию. Я желаю будущим избранникам быть в ладу с собой и понимать, что решение они принимают не только от себя и для себя, но и от имени народа для улучшения жизни каждого из нас.

Римма ГАБДУШОВА,

заведующая терапевтическим отделением Курмангазинской центральной районной больницы