Коррупция и методы борьбы с ней

— В своем ежегодном Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев заострил свое внимание на нескольких проблемах общества. В том числе затронул тему коррупции. На сегодняшний день наше Агентство проделало определенную работу. Казахстан стал членом такого авторитетного международного общества по противостоянию коррупции, как ГРЕКО. Возобновилась работа аналитического института по противодействию коррупции. Введен принцип об ответственности руководителей за коррупционные действия их подчиненных. Агентство уже 3-4 года назад приступило к работе по установлению тесных контактов власти и общественности, необходимость которых была озвучена в Послании. Мы взаимодействуем с такими организациями, как Специальная мониторинговая группа, информационный пропагандистский штаб, проектный офис «Адалдық алаңы».

В настоящий момент представители всех вышеназванных общественных организаций принимают активное участие в антикоррупционной борьбе. Например, сейчас на регулярной основе проводятся мониторинги деятельности организаций и предприятий, как то: искусственное завышение цен продуктов питания, создание дефицита медикаментов в период карантина, проведение ЕНТ, контроль качества в строительстве автодорог, работа ЦОНов и так далее. В этих мероприятиях в обязательном порядке принимают участие представители средств массовой информации, проводятся прямые эфиры в социальных сетях.

В Послании говорилось о необходимости анализа нормативных актов в государственных органах и квазигосударственном секторе, приводящих к проявлению коррупции. Эта работа уже была возложена на государственные органы и учреждения, а также на субъекты квазигосударственного сектора. Но приходится констатировать, что она практически не проводилась. Это отметил Глава государства на недавно состоявшемся расширенном заседании Правительства.

Закон предписывает госорганам выявлять проблемные моменты им самим. Но такая деятельность не проводится. А такое бездействие не приводит ни к чему хорошему. Если не проводить своевременную предупредительную работу, зараза по имени «коррупция» может испортить будущее многих людей.

Приведем статистику: за семь месяцев текущего года 254 государственных органа и учреждений провели внутренний анализ на предмет коррупционных рисков и выявили всего лишь пять фактов. В то же время наш департамент в ходе шести внешних анализов по искоренению коррупции вынес 46 рекомендаций. Поэтому, надеемся, что поручение Президента о повышении качества аналитической работы, прозвучавшее в Послании, даст свежий импульс в этой сфере.

Что касается введения института общественного контроля. Такая деятельность могла бы сыграть очень важную роль в деле профилактики коррупционных действий. Уже сейчас такая деятельность не должна ограничиваться активностью только общественных советов и мониторинговых групп. Она должна стать массовой за счет привлечения рядовых граждан. Для обеспечения более массового участия населения в принятии важных решений, в том числе распределение бюджета, реализация программ по местному самоуправлению, в сфере экологической безопасности и других, необходимо обеспечить правовой механизм деятельности активных слоев общества.

В последнее время в средствах массовой информации все чаще появляются сведения о задержаниях и судебных процессах в отношении чиновников различного ранга. Так, по статистике за отчетный период в области зафиксировано 97 фактов, связанных с коррупцией (за девять месяцев 2019 года — 85). То есть, рост в 14,1 процента. Почти половина отмеченных фактов связана с дачей или приемом взяток. Из 52 человек, нарушивших закон о коррупции, 14 являются работниками органов внутренних дел.

Айдос МАМЫТ,

первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области