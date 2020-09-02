Инвестиции в образование — инвестиции в будущее

Грамотная, продуманная политика профориентации школьников должна стать основой стандарта среднего образования, а также поможет в определении будущего молодежи. А внедрение обновленных образовательных программ и системы подготовки специалистов позволит идти в ногу со временем, не отставая от мировых практик и тенденций.

И с этой точки зрения особый акцент в Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева ставится на вопросах развития человеческого капитала, инвестициях в образование нового типа.

В частности, отмечено, что улучшение качества образования является первостепенной задачей при осуществлении социальной модернизации.

В связи с индустриальным инновационным развитием Атырауской области возрастает потребность в специалистах нового уровня, умеющих работать по передовым технологиям, соответствующим требованиям современного производства. Это позволит нашей молодежи быть востребованными, конкурентоспособными специалистами, которые общими усилиями будут поднимать экономику региона.

Так как работать по старинке больше нельзя, нужно ориентироваться на стандарты WorldSkills, перейти на новые виды образовательных программ, чтобы выпускники были интересны работодателям. Чтобы сблизить сферы профессионального образования и труда, разрабатывается новый перечень профессий и специальностей, где появятся новые, актуальные профессии. Современное производственное оборудование, приобретаемое по проекту «Жас маман», академическая свобода открывают широкие возможности новых направлений в работе колледжей. Также уверена, что повышение заработной платы педагогическим работникам и исключительное внимание положительно скажется на качестве образования в нашей стране.

Коллектив политехнического высшего колледжа г. Атырау нацелен стать ведущим региональным центром подготовки кадров по международным стандартам, отвечающим современным запросам личности, общества и государства.

Багит ШЕРКЕШБАЕВА,

директор Атырауского политехнического

высшего колледжа имени Саламата Мукашева