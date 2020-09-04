— Главой государства в Послании народу Казахстана поставлены конкретные задачи по дальнейшему развитию сферы образования и науки. С принятием Закона «О статусе педагога» учительство страны отчетливо понимает, какой важный шаг сделан государством, направленный на повышение роли и статуса учителя. Кроме того, увеличение зарплаты педагогам на 25 процентов способствует формированию настоящих специалистов своего дела.

В своем обращении Касым-Жомарт Токаев также уделяет особое внимание развитию науки, стимулированию молодых ученых. И радует то, что Президент заверил, что государство готово выделять средства на поддержку научных проектов.

Также импонирует тот факт, что предмет «Основы предпринимательства» должен изучаться на всех уровнях образования — от школы до вузов. Это верное решение, потому что мы все находимся в рыночных отношениях, и отечественный бизнес должен развиваться параллельно с наукой. Сегодня молодые люди должны быть грамотными и в области бизнеса. В разработке концепции непрерывного образования, о которой говорит Глава государства, внедрение альтернативных вариантов неформального образования, признание результатов самостоятельного обучения, сертификация профессиональных навыков доказывают, что сфера образования должна расширить свои границы.

Также хотелось бы отметить и тот факт, что специалисты обоснованно утверждают, что государственная поддержка только одаренных школьников может усилить социальную дистанцию между детьми, что недопустимо. Поэтому хорошо, что государство обратило внимание и на это и поддерживает так называемые «обычные» школы. К тому же, такой верный подход, безусловно, поможет преодолеть разрыв между городом и селом в сфере образования.

Конечно, на плечи педагогов ложится еще одна из самых основных задач — вырастить конкурентоспособных, талантливых граждан своей страны. Развитие и воспитание человеческого капитала – это инвестиции в будущее, и работники образования это хорошо понимают. Слова Президента в том и ценны, что поддержка со стороны государства для нас очень важна. Только объединившись, мы сможем и готовы достичь поставленных целей и задач.

Гульфия ЕСКАЙЫРОВА, директор школы-гимназии №30 для одаренных детей с трехъязычным обучением