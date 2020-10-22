Вышел Указ Президента РК Касым-Жомарта Токаева «О назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан», в соответствии с которым выборы народных избранников по партийным спискам назначены на 10 января 2021 года.

Если сравнивать с предыдущим электоральным циклом, то однозначно можно утверждать, что роль цифровых инструментов коммуникаций с использованием ультрасовременных технологий повысится. Вся борьба переходит в цифру. Главное — не допускать «перегибов» и сохранять этику взаимодействия.

К сожалению, невозможно предугадать, повлияет ли пандемия на ход выборов, с точки зрения возможных ограничений. Однако считаю важным отметить, что электоральная активность должна увеличиться. Граждане Республики Казахстан, на мой взгляд, должны проявить максимальную ответственность и с глубоким осмыслением подойти к голосованию.

Предсказать степень активности я не берусь, но отмечу, что лишь те партии, которые проявят максимальную активность во всех каналах коммуникаций с электоратом, смогут получить положительные результаты в этом электоральном процессе. Обновлять партийные списки и привлекать новых сторонников – неотъемлемая и жизненно необходимая часть деятельности любой партии.

Президент сегодня сказал, что до начала новой избирательной кампании предприняты меры по политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны.

И я вижу, что на самом деле граждане Казахстана стали активны, это очень хорошо отслеживается по динамике социально-политического дискурса в информационном пространстве. Люди стали более требовательными и более ответственными гражданами. Это следствие тренда на повышение транспарентности органов государственного управления.

Алибек ТАЖИБАЕВ,

политолог, директор центра аналитических исследований «Евразийский Мониторинг»