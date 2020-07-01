Чтобы болезнь отступила

Я считаю, что введение жесткого карантина — это вынужденная и необходимая мера.

В последнее время эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась, и если не принять жестких ограничений, то победить в ближайшие сроки инфекцию будет сложно. Вы сами видите, что увеличение числа заболеваний произошло после снятия режима ЧП и ослабления карантинных мер. Вирус поражает целые коллективы, и каждый день мы слышим о смертельных исходах. Наверное, сейчас нет ни одной семьи, где кто-то не заболел. Допустить дальше распространения инфекции, нельзя. Поэтому сейчас перед госкомиссией стоит трудная задача, ей предстоит проработать сценарий с возвращением жёсткого карантина, и в то же время вечно жить режиме карантина тоже нельзя. Это грозит бизнесу, экономике в целом, а также гражданам, оставшихся без средств к существованию. Конечно, в такой ситуации без поддержки государства не обойтись.

Но ситуацию надо принять и понять — высокая заболеваемость среди медработников, в регионах наблюдается острый дефицит больничных коек, медицинских кадров, лекарственных средств, медицинского оборудования, поэтому без радикальных мер не обойтись.

От себя могу добавить, вот буквально вчера по инициативе акима области М.Досмухамбетова, создан штаб из числа ветеранов здравоохранения, в его состав включили и меня. Это будет консультативно-совещательный орган по выработке тактики в борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе. То есть, сейчас привлекается вся общественность. Поэтому от каждого из нас зависит, чтобы болезнь как можно быстрее сдала свои позиции.

Саин Куанышев,

депутат областного маслихата