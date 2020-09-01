Бизнес не подведет

Пандемия сильно ударила по развитию малого и среднего бизнеса в Казахстане. Пожалуй, посильнее, чем по другим секторам экономики. И я, как предприниматель, сильно обеспокоен тем, как выправить ситуацию. Ответ на этот вопрос особенно важен, учитывая необходимость сохранения рабочих мест для тех людей, перед которыми у меня, как у работодателя, есть обязательства. И из Послания Президента Касым-Жомарта Токаева я уяснил, что проблемы развития МСБ взяты на жесткий контроль.

Прежде всего, обращает внимание решимость, прозвучавшая в речи Президента, направленная на борьбу с факторами, мешающими развитию бизнеса. Ведь именно малый и средний бизнес являются тем фундаментом, на котором строится долговременное и стабильное развитие экономики в любой стране. И слова Касым-Жомарта Токаева о том, что «любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должно восприниматься как тягчайшее преступление против государства», не просто обнадеживают, но и вселяют уверенность в меня и моих коллег по цеху. Если раньше моратории на незаконное вмешательство госструктур в нашу деятельность объявлялись на какой-то определенный срок, то теперь дела обстоят иначе. Мы раньше говорили, что если уж не помогаешь, то хотя бы не мешай, теперь вправе ожидать конкретной и всесторонней помощи. Надеемся и верим, что в новой нормативно-правовой базе регулирования деятельности малого и среднего бизнеса, которую Глава государства поручил разработать в течение следующего года, найдут отражение и свое решение все волнующие нас вопросы.

Да, имеющаяся в наличии регуляторная система не способствует созданию благоприятного бизнес-климата в стране. Она по-прежнему остается громоздкой, карательной. То есть ее базовые принципы должны быть изменены. За этим признанием Президента должна последовать большая работа со стороны профильных министерств, которые наконец-то повернутся лицом к представителям казахстанского бизнеса.

И, конечно же, бурного одобрения всех представителей МСБ заслуживают уже принятые меры по поддержке предпринимательства. В частности, государственное субсидирование процентных ставок до 6 процентов годовых по всем действующим кредитам малого и среднего бизнеса в пострадавших секторах экономики. К тому же, специальная программа Нацбанка по пополнению оборотных средств субъектов малого и среднего предпринимательства продлена до конца следующего года, расширен ее охват. Так что, мы вправе ожидать, что экономическая ситуация в стране с каждым днем будет улучшаться. Мы со своей стороны приложим для этого все усилия, ведь, в конечном счете, сотрудничество обещает быть взаимовыгодным.

Асан Султанов,

предприниматель