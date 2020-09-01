Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» дало импульс к реализации целого ряда проектов в разных секторах отраслей. Нынешний стратегический документ позволит в условиях пандемии преодолеть преграды экономического и социального кризиса.

Одним из важных моментов содержания Послания является вопрос обеспечения стабильности уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Как отметил Глава государства, частые корректировки и изменения отрицательно влияют на правоприменение и не позволяют наработать единообразную следственную и судебную практику.

Президентом инициирован вопрос модернизации уголовной сферы по примеру развитых стран ОЭСР и необходимости создать три вида моделей с четким разделением полномочий, обеспечивающих своевременную защиту прав граждан, отвечающих высоким международным стандартам.

Первое — полиция должна выявлять преступления, устанавливать причастных лиц, собирать и закреплять улики.

Второе — прокурор обязан давать независимую оценку собранным доказательствам, пресекать нарушения прав граждан, не допускать вовлечения добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинение в суде.

Третье — суд будет рассматривать жалобы на действия органов и выносить окончательный вердикт по делу.

Касательно работы судебной системы также сказано немало. Глава государства подчеркнул, что важный критерий правового государства – беспристрастное и справедливое правосудие.

Суд должен быть состязательным, а судья — свободным от стороны обвинения. Для этого нужно обеспечить равенство адвоката и прокурора.

Как всем известно, работа по модернизации законодательств в определенном порядке уже проводится и будет продолжаться. Подтверждением тому послужит принятый Закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», ранее введенные поправки в уголовно-процессуальное законодательство и недавние изменения и дополнения в гражданско-процессуальный кодекс, предусматривающий активную роль судьи в процессе.

В Послании сообщается о необходимости привлечения в судейские ряды специалистов в области налогообложения, недропользования, интеллектуальной собственности и корпоративного права. Особое внимание уделено вопросу обеспечения прозрачности отбора кадров и активного продвижения государственными органами Закона «О медиации».

Укрепление доверия общества к судам остается приоритетной задачей, поэтому судебный корпус будет продолжать работу по реформированию судебно-правовой деятельности.

Татти УАЛИЕВА,

председатель коллегии по уголовным делам

Атырауского областного суда