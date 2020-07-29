Заказы на обряды жертвоприношения в онлайн формате принимаются 31 июля и 1 августа

В настоящее время на сайт qurban2020.kz поступило 97 заказов.

«Об этом в ходе онлайн-брифинга проинформировал главный имам Атырауской области Алтынбек Утысханулы», сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Поступили онлайн- заказы от атыраусцев на 51 овцу, 6 коз и 40 ягнят. 380 малообеспеченных семей подали заявки на получение мяса. Обряд жертвоприношения начнется 31 июля в 8.00 по атыраускому времени.

Кроме того, заказы на онлайн-жертвоприношения будут приниматься 31 июля, включая и 1 августа посредством сайта qurban2020.kz, — сказал главный имам Атыраксой области Алтынбек Утысханулы.

По словам главного имама Атырауской области Алтынбека Утысханулы, помимо действующего штаба, созданного акиматом Атырауской области, при центральной мечети «Имангали» было сформировано 12 бригад. Бригады будут задействованы в процессе жертвоприношения, в рамках онлайн-заказа. Фото и видео отчеты будут отправлены заказчикам.

Отметим, что завтра, 30 июля, день Арафа. В этот день мусульмане соблюдают пост.