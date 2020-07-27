Зачем пьянице руль

Полицейские Атырау проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель – преступник». При проверках задержано шесть женщин и несовершеннолетний подросток, управлявшие автомашинами в состоянии алкогольного опьянения.

В целом, с начала года за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечено по региону 357 водителей, в том числе в городе Атырау 275 правонарушителей.

— С 11 января 2020 года ужесточено наказание за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Такие правонарушители могут быть подвергнуты административному взысканию на 15 суток ареста и лишение права управления сроком на семь лет. В случае повторного совершения данного правонарушения срок ареста продлевается до 20 суток, а лишение водительского права — до восьми лет, -поставил в известность начальник департамента полиции Атырауской области КамзаУмбеткалиев.

В Едином реестре досудебного расследования по области зарегистрировано более 60, в том числе в областном центре зарегистрировано свыше 40 уголовных дел по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

С января нынешнего года в Атырауской области полицейские выявили и оформили протоколы на 5036 человек за управление транспортным средством без документов и не имеющим права управления. Только с 1 июля на территории областного центра было выявлено 40 пьяных водителей, из них шесть женщин и один несовершеннолетний.

Например, в одну из июльских ночей на пересечении проспекта Сатпаева — улицы Пушкина был остановлен автомобиль марки «Nissan Tida», за рулем которого оказался 17-летний несовершеннолетний. Подросток находился в нетрезвом состоянии и без прав на управления транспортным средством. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что несовершеннолетний употреблял алкоголь. В отношении родителей подростка был составлен административный протокол по статье 608 части 8 КоАП РК. К административной ответственности был привлечен отец несовершеннолетнего, на него наложен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, тоесть на сумму 27 780 тенге. По информации пресс-службы полиции, также в отношении родителя несовершеннолетнего был составлен административный протокол по части 3 статьи 442 КоАП РК «Нахождение в ночное время несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей». Собранные материалы направлены в ювенальный суд для рассмотрения административного дела.

Светлана НОВАК​​