ВОЗ: Пандемия коронавируса в мире усиливается

ЖЕНЕВА. — Число зараженных COVID-19 растет с каждым днем, причем все быстрее. Как сообщил на пресс-брифинге в Женеве глава ВОЗ, за последние шесть недель число случаев заражения коронавирусом почти удвоилось. На сегодня, по данным, поступившим в ВОЗ, количество зараженных почти достигло 16 млн, а умерло более 640 тысяч больных. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Центр новостей ООН. Но общая картина очень непростая: где-то вирус распространяется очень агрессивно, а где-то число новых случаев заражения – очень низкое, в некоторых же странах, казалось бы, справившихся с эпидемией, появляются новые вспышки. Очевидно одно, подчеркнули участник брифинга: вирус удалось подавить там, где принимали надлежащие меры контроля; там, где их отменяли, вирус возвращался. «Как только у вируса появляется возможность, он ею воспользуется, и возникнут новые очаги заражения, — сказала Мария Ван Керкхове, технический эксперт ВОЗ. Ее коллега Майк Райан, исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям, пояснил, что неважно, как назвать возвращение вируса – пиком, второй волной или как-то еще, главные вопросы, которые нужно задавать: «Знаете ли вы, где циркулирует вирус?», «Знаете ли, в каких группах населения он распространяется?», «Какие меры контроля вы принимаете?», «Насколько эффективно вы сможете подавить вернувшийся вирус?». «Понятно, что ни одна страна не хочет возвращаться к карантину, никто не хочет – уж очень велики экономические последствия, да и многие другие, – сказал Майк Райан. – Но если мы понимаем, как происходит распространение (вируса), и досконально поймем болезнь, мы сможем принимать точечные ответные меры. Это как в нейрохирургии: когда делают операцию на мозге, хирурги пользуются микроскопами, чтобы добраться именно туда, где таится проблема». По словам д-ра Райана, принимаемые меры должны носить четкий и последовательный характер – если «инструкции меняются каждые два дня», это очень тяжело для населения и может вызвать у людей негативную реакцию. В ВОЗ рекомендуют принимать конкретные меры на какой-то период для того, чтобы убедиться, дают ли они результат, и чтобы дать возможность людям как-то адаптироваться. Он также призвал «не ополчаться» на страны, которые активно выявляют случаи заражения, ведут наблюдение и «как раз стремятся вскрыть проблему». Гораздо опаснее, если власти не делают этого, а пытаются сгладить или приукрасить ситуацию, чтобы она «хорошо выглядела». «Но в случае инфекционных заболеваний, если ситуация «выглядит благополучно», это не значит, что она на самом деле благополучна, — добавил Райан — Я бы хотел, чтобы мое правительство говорило мне правду, честно рассказывало о реальной ситуации и принимало меры, чтобы погасить вспышки». Отвечая на вопрос об эффективности закрытия границ, Райан подчеркнул, что само по себе ограничение на передвижение людей не является эффективной мерой – она может работать только в сочетании со всеми остальными, о которых в ВОЗ говорят постоянно. «Сегодня вирус присутствует повсюду, и он будет распространяться при первой возможности», — пояснил Майк Райан. Понятно, что страны, которые, приложив огромные усилия, на протяжении нескольких месяцев, сумели сдержать распространение вируса, опасаются, что эти успехи будут перечеркнуты в том случае, если в страну приедут люди оттуда, где он активно распространяется. В то же время, подчеркнул представитель ВОЗ, страны не могут держать свои границы закрытыми вечно. Вопрос в том, как свести к минимуму вероятность того, что вирус будет кочевать из одной страны в другую вместе с товарами и людьми. «Мы считаем вполне возможным просчитать и минимизировать риски, связанные с международными путешествиями и перевозками», — считает д-р Райан. Но об этом должны договариваться сами государства, добавил он. Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос напомнил, что почти 6 месяцев назад он объявил распространение COVID-19 чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Тогда за пределами Китая было инфицировано лишь 100 человек, и не было зарегистрировано ни одного смертельного случая. К сегодняшнему моменту заразились почти 16 миллионов человек и более 640 тысяч умерли. «И хотя наш мир кардинально изменился, — сказал глава ВОЗ, — основы успешной борьбы с пандемией все те же: эффективное политическое руководство, информирование и вовлечение людей и учет их мнения». Не изменились и меры, необходимые для того, чтобы остановить передачу вируса и спасти людей от смерти, подчеркнул д-р Тедрос: выявлять, изолировать и тестировать людей с подозрением на COVID-19, лечить больных, отслеживать и изолировать тех, с кем они находились в контакте. «Держитесь на расстоянии от окружающих, мойте руки, избегайте многолюдных мест и закрытых помещений, и, где требуется, носите маску», — заключил глава ВОЗ.