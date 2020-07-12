В школах началась подготовка к новому учебному году

В Атырауской области в новом учебном году в школах будут обучаться более 131 тысячи учеников.

Об этом на онлайн-брифинге сообщила заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова. По ее словам, сегодня уже начались подготовительные мероприятия к новому учебному году.

«Мы должны быть готовы к любой ситуации. Поэтому уже ведется подготовка сферы образования к новому учебному году. Особое внимание к компьютеризации в школах, их достаточности, к скорости интернета в отдаленных районах. Если в прошлом учебном году в области было 129 100 учащихся, то в новом учебном году будет обучаться 131 тысячаучеников», — сообщила Бакытгуль Хаменова.