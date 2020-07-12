В сговоре подозреваются 109 аптечных сетей и 43 оптовика

109 крупных аптечных сетей Казахстана и 43 оптовых поставщика лекарств подозревают в сговоре, передает kaztag.kz.

«В рамках антимонопольного контроля комитетом (по защите и развитию конкуренции (КЗРК) министерства национальной экономики Казахстана – КазТАГ) внесены 152 уведомлений о наличии признаков ценового сговора в адрес 43 оптовых поставщиков, имеющих филиалы по республике и 109 крупных розничных сетей в 17 регионах», — говорится в ответе заместителя председателя КЗРК Ерлана Альжана на официальный запрос в воскресенье.

Он уточнил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 86-1 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» приказом министерства здравоохранения утверждены предельные цены на лекарственные средства (6191 торговое наименование) для оптовой и розничной реализации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 86-1 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», добавил замглавы комитета, приказом министерства здравоохранения от 5 июля 2020 года № ҚР ДСМ-62/2020 также утверждены предельные цены на лекарственные средства в рамках в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

«Контроль за соблюдением предельных цен на лекарственные средства отнесен к компетенции министерства здравоохранения. За превышение предельных цен на лекарства предусмотрена административная ответственность (Статья 426 КоАП). В свою очередь, в соответствии со статьей 90-6 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, антимонопольный орган, в том числе осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции», — уточнил Альжан.