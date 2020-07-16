В Атырау запустили услугу ковид — такси

«На данный момент ковид- такси оказывают услуги пациентам, которые получают лечение на дому от пневмонии и коронавируса. В настоящее время ковид-такси отрабатывают ночные дежурства. В будущем планируется увеличить их количество», сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

По словам исполняющей обязанности директора областной станции скорой помощи Наргиз Баймолдаевой, в службу скорой помощи поступает большое количество звонков.

«Ковид- такси помогает снизить нагрузку. Они могут предоставлять медицинские услуги на равных с полным составом мобильной бригады. Ковид- такси отправляется на вызов к пациентам с коронавирусом, пневмонией, а также высокой температурой. Пациент также может воспользоваться услугой, если не может самостоятельно добраться до дома после приема у врача. Бригада ковид-такси состоит из водителя и фельдшера. К сожалению, некоторые из наших сотрудников заболели. В настоящее время мы стараемся максимально использовать имеющиеся ресурсы»,- сказала Наргиз Баймолдаева.

Водители ковид- такси, в случае необходимости, также могут оказать первую медицинскую помощь. Их обучали технике оказания реанимационной помощи. Кроме того, пациенты с пневмонией и коронавирусом могут использовать службу такси Covid для перевозки лекарственных средств.

Отметим, что с начала пандемии в Атырау возросли вызовы скорой помощи. Если ранее в сутки было не более 700-800 звонков, то сейчас доходит до 1300 вызовов в день.