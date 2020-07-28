В Атырау закрывают под карантинные места

Общество

«Сейчас будут закрываться карантинные места. Остаются только провизорные и инфекционные стационары. Делается это в связи с позитивными изменениями в эпидемиологической ситуации. Основная нагрузка ляжет на мобильные группы поликлиник. Изначально было создана 61 мобильная бригада. В настоящее время их количество возросло до 77. Количество мобильных групп и в дальнейшем будет увеличиваться», — сообщил руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров. 

Напомним, в Атырау в борьбе с пандемией задействовано более 2000 медицинских работников. Недавно в Атырауской области медицинская отрасль пополнилась 55 молодыми специалистами. 

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