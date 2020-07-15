В Атырау вручили награды родственникам погибших медработников

В Атырау аким области Махамбет Досмухамбетоввручил награды родственникам четверых погибших медработников.

Орденом «Құрмет» были посмертно награждены врач-инфекционист Атырауской областной больницы №2 Даулетов Жумабек Багитович, врач- рентгенолог Атырауской областной больницы Султангалиев Гадлет Мамбетжанович, секретарь Атырауского областного кардиологического центра Папузина Елена Яковлевна. Орденом «Барыс» ІІІ степени награждена фельдшер станции скорой медицинской помощи Атырауской области Демесинова Алмагуль Кайденовна.

Кроме того, ряд врачей удостоились государственных наград за выдающиеся заслуги, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, образцовое выполнение своих обязанностей.

Аким области Махамбет Досмухамбетовпоблагодарил врачей, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом за их мужество и стойкость.

«В нашем регионе каждый врач занимает особое место, мы всегда поддерживаем и думаем о вас», — сказал Махамбет Досмухамбетов.

«Я рада, что сегодня работа всех наших смелых и самоотверженных сотрудников получает признание. Уверена, что мы вместе сможем преодолеть эту проблему как единый народ, общество, так как это было всегда», — говорит заместитель директора областной станции скорой помощи Гульнафис Рахметова, которая была награждена орденом « Парасат».